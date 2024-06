Alece aprova solicitação de empréstimo de R$ 33,4 milhões para urbanização da comunidade do Dendê

Os deputados estaduais aprovaram, nesta quinta-feira (27), uma solicitação de empréstimo feito pelo Governo Elmano de Freitas (PT) para financiar a urbanização da comunidade Dendê. A operação de R$ 33,4 milhões deve ser feita junto à Caixa Econômica, com garantia da União, no âmbito do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

De acordo com a Secretaria das Cidades, a medida deve permitir a complementação do esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais, pavimentação, execução de 150 melhorias habitacionais, reassentamento de 160 famílias por meio do programa "Minha Casa, Minha Vida", entre outras medidas na comunidade.

As intervenções devem beneficiar mais de 1.850 famílias, conforme a proposta.