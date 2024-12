Evandro Leitão, Gabriella Aguiar e vereadores de Fortaleza são diplomados pela Justiça Eleitoral

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), a vice-prefeita eleita, Gabriella Aguiar (PSD), e os 43 vereadores eleitos da Capital no pleito deste ano foram diplomados no fim da tarde desta quinta-feira (19). A cerimônia ocorreu na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) e contou com a presença do presidente da Corte, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos.

A solenidade ocorreu na data-limite do cronograma eleitoral. A diplomação é a última etapa da eleição, passados os prazos de questionamento e de processamento do resultado. É o meio pelo qual a Justiça Eleitoral atesta a escolha das urnas, tornando aquela figura pública apta a tomar posse no cargo. O juiz eleitoral Zanilton Batista de Medeiros foi quem comandou a sessão de diplomação.

“A Justiça Eleitoral confirma não apenas a vitória nas urnas, mas a confiança que a população depositou em cada um de vocês, os representantes da soberania popular desta Capital pelos próximos quatro anos. Por falar nesse processo de escolha, vale destacar aqui os múltiplos êxitos alcançados na realização dessa última eleição. Foram incansáveis os esforços deste regional para garantir tal sucesso”, disse Raimundo Nonato Silva Santos.

A solenidade contou com a presença do governador Elmano de Freitas, do Procurador-Geral de Justiça, Haley de Carvalho Filho, do presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargador Abelardo Benevides Moraes, além de outras autoridades.

O diploma é um documento que traz o nome do candidato vitorioso nas urnas; a indicação da legenda, da coligação e da federação sob a qual concorreu; o cargo para o qual foi eleito ou a sua classificação como suplente, e outras informações demandadas pela Justiça, mas isto é opcional.