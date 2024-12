Onélia Santana toma posse, oficialmente, como conselheira do TCE-CE

A ex-secretária de Proteção Social do Governo do Ceará, Onélia Santana, foi empossada como nova conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE) em sessão solene na tarde desta quinta-feira (19). Ela ocupa a vaga deixada pelo conselheiro Alexandre Figueiredo. Onélia é ex-primeira-dama do Ceará e esposa do ex-governador e ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

"É com muita honra e responsabilidade que hoje assumo uma das mais desafiadoras missões de minha trajetória profissional. Chego a este Tribunal imbuída com a missão de contribuir com meu estado de uma nova forma, atuando na fiscalização e prevenção quanto à aplicação dos recursos públicos no âmbito estadual e municipal, promovendo práticas que assegurem a correta e responsável utilização do orçamento público", disse a nova conselheira em seu discurso de posse.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e o prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), acompanharam a cerimônia. Onélia reforçou ainda que encara o cargo como "uma das mais altas e desafiadoras funções da administração pública" e prometeu atuar com "imparcialidade, ética e transparência". A conselheira empossada não deu entrevista aos jornalistas após a solenidade.

O nome de Onélia foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) no último dia 12. A votação — e aprovação — pelo Plenário da Casa ocorreu no dia seguinte. Ela recebeu apoio de 36 parlamentares, enquanto cinco votaram contra.

O cargo de conselheira do TCE é vitalício, com remuneração de R$ 39.717,69 bruta, fora benefícios e descontos.

Biografia

Onélia Santana é graduada em Letras-Língua Portuguesa pela Universidade Regional do Cariri, além de ser psicopedagoga clínica e institucional pela Unichristus. Ela é doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC-SP e possui MBA em Gestão Pública pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG).

É formada ainda em Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância (Harvard) e em Políticas Públicas para o Desenvolvimento da Primeira Infância (Insper-SP).

Ex-primeira-dama do Ceará, Onélia Santana ocupou cargos na gestão pública. Foi secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania de Juazeiro do Norte e presidente do Comitê Consultivo Intersetorial das Políticas de Desenvolvimento Infantil do Estado do Ceará (CPDI).

Durante o mandato do marido no Palácio da Abolição, Onélia Santana atuou no Programa Mais Infância Ceará, do Governo do Ceará.

Em abril de 2022, ela assumiu o comando da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Ceará do Governo Izolda Cela (PSB).

Com o desmembramento da pasta pelo Governo Elmano de Freitas (PT), ela se tornou a titular da Secretaria de Proteção Social.