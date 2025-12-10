Ciclone extratropical deixa 2 milhões de pessoas sem energia em São Paulo
Mais de 1,3 mil equipes foram mobilizadas para reestabelecer o fornecimento de energia.
Um ciclone extratropical afetou diversas regiões do estado de São Paulo. Na terça-feira (9), o fornecimento de energia foi interrompido devido à passagem do ciclone, resultando em pelo menos 2.052.401 clientes na Região Metropolitana de São Paulo, segundo a Enel.
Após a queda de energia, mais de 1,3 mil equipes foram mobilizadas para reestabelecer o fornecimento das unidades atendidas pela empresa.
“Por causa dos ventos, a rede elétrica foi atingida por objetos e galhos, o que prejudica o fornecimento, além da queda de árvores. Hoje [quarta-feira], em São Paulo, a velocidade dos ventos chegou a 96,3 km/h, segundo a Defesa Civil. O Corpo de Bombeiros informou ter recebido 514 chamados para queda de árvores na manhã de hoje”.
Alerta para fortes rajadas de vento
No final da manhã desta quarta-feira (10), a Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para fortes rajadas de vento.
Nas redes sociais, detalhou que houve queda de árvores nos municípios:
- Vera Cruz;
- Guareí;
- Ribeirão Bonito;
- Caieiras Ferraz de Vasconcelos;
- Araçatuba;
- Matão;
- Redenção da Serra;
- Vargem Grande Paulista;
- Fernandópolis;
- Osasco;
- Guaratinguetá;
- Botucatu;
- Santa Cruz do Rio Pardo;
- Elisiário;
- Ibaté;
- Biritiba;
- Guapiara;
- Oscar Bressane;
- Barra Bonita.
Ciclones em dezembro
A presença de ciclones no sul do Brasil, nesta época do ano, não é um evento incomum. No entanto, o climatologista José Marengo, que coordena o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden), afirmou que o incomum é a intensidade.
"E os estudos indicam que esse cenário é uma tendência do aquecimento global", acrescentou, em entrevista ao g1.
Com a atmosfera mais quente, os ciclones tendem a ser mais intensos e, assim, causar mais estragos.