Agrofloresta: o que é e como produz alimentos de forma sustentável

Com o aumento dos efeitos das mudanças climáticas, a sociedade elabora maneiras de contornar questões relacionadas à temperatura e consumo. Ações sustentáveis são caminhos possíveis para um mundo menos quente e mais equilibrado. Processos combinados, como o caso das agroflorestas, garantem sustento e sustentabilidade - isso com pouco impacto negativo no meio ambiente.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o Dr. Francisco Eden Paiva Fernandes, zootecnista e analista da Embrapa Caprinos e Ovinos, trouxe detalhes dessas estruturas e sua importância. O especialista atua com o tema Sistemas Agroflorestais Pecuários em regiões semiáridas.

O que são agroflorestas?

“O sistema agroflorestal é um sistema de uso da terra que combina árvores com criações de animais e ou cultivos agrícolas de forma simultânea, ou sequencialmente no mesmo espaço, atendendo às demandas de uma localidade”, conceitua o profissional.

As agroflorestas também são conhecidas como Sistemas Agroflorestais, as SAFs. A utilização dos sistemas também envolve a recuperação ambiental e podem se basear na sucessão ecológica.

Eden salienta que existem outras formas de definir ou conceituar um SAF, como a arte e a ciência de cultivar árvores em associação com as culturas agrícolas ou animais. Alguns autores também pontuam que, apesar de ser uma expressão atual, moderna, a sua abordagem é bem antiga — a questão da combinação de árvores com as culturas agrícolas e com os animais.

Como funciona o sistema agroflorestal?

Legenda: As agroflorestas são uma opção contra a prática de queimar a vegetação para preparação ao plantio da roça. Foto: Antonio Rodrigues.

“O sistema tem uma funcionalidade de ciclagem de nutrientes de um componente para o outro. Que estão na árvore, vão passar para o solo, para a terra, e vai virar adubo para outras plantas. As folhagens das árvores servem também para a alimentação dos animais”, explica Eden.

Esses animais também têm um papel importante no funcionamento da agrofloresta, para a circulação de nutrientes, uma vez que depois da digestão do alimento, o que o animal excreta, volta para a terra também, e é uma fonte de adubo natural.

“Então, nos sistemas agroflorestais, essa combinação favorece essa circulação dos nutrientes entre os diferentes componentes”, salienta o profissional.

Especificidades de casa sistema

O analista desataca que o principal componente do sistema agroflorestal é a árvore. Segundo ele, o sistema agroflorestal tem que atender às demandas de cada contexto, de cada realidade. “Vão ser desenhos de agroflorestas, combinações de agroflorestas, que atendem às demandas das comunidades locais”, pontua ainda.

Quais são os benefícios de uma agrofloresta?

“Os benefícios dos sistemas agroflorestais são relacionados aos seus usos múltiplos, se pensar em cada componente”, explica Eden.

A árvore, por exemplo, vai prover sombra, madeira, forragem, produtos medicinais, a própria conservação e preservação da biodiversidade, adubação, a proteção da terra, os frutos, além dos outros produtos e serviços, pela combinação da árvore com a cultura agrícola.

“Os benefícios são de várias ordens, biológica ou socioeconômica. Você utiliza melhor o espaço no mesmo local, fazendo a combinação de diferentes seres vivos, a redução dos processos de erosão do solo, redução de temperatura do microclima”, reforça o profissional.

Ele salienta que esse sistema ainda ajudando no debate atual de mudanças climáticas. Além de outros benefícios como da ordem das questões socioeconômicas e a variedade de produtos e serviços que é gerado.

Quais são os tipos de sistemas agroflorestais?

Legenda: As agroflorestas são fonte de renda para muitas famílias. Foto: Manoel Batista / Embrapa.

“Com o entendimento do conceito, a definição dos sistemas agroflorestais, essa combinação de árvores com culturas agrícolas ou os animais, nós fazemos a categorização, são os tipos de agrofloresta”, explica o analista.

Os tipos são:

Sistema Agrossilvipastoril: tem os três componentes: os animais, as culturas agrícolas e as árvores. Esse é o caso da Embrapa Caprinos e Ovinos (que fica em Sobral, no Interior do Ceará); Agro-silvicultura: apenas culturas agrícolas e as árvores; Sistema Silvipastoril: combinação de árvores com os animais.

Por que esse sistema se encaixa no modelo de agricultura?

“A agricultura é uma criação da humanidade, provimento das suas necessidades, principalmente a alimentação humana. A agricultura contempla outras formas de uso da terra, de forma mais geral. E aí os sistemas agroflorestais se encaixam como um modelo de agricultura”, analisa Eden.

Dessa forma, é possível falar de sustentabilidade, já que o sistema agroflorestal tem essa característica de sistema sustentável. Ele considera as questões sociais, as demandas da sociedade.

A forma como essa cultura se encaixa no modelo de agricultura e seus desenhos são apontadas por Eden nos seguintes pontos:

Do ponto de vista econômico , a produção de alimentos nas agroflorestas, ajuda na redução dos custos com a aquisição de produtos alimentícios;

, a produção de alimentos nas agroflorestas, ajuda na com a aquisição de produtos alimentícios; Geração de renda , uma vez que há vários tipos de produtos que são gerados;

, uma vez que há vários tipos de produtos que são gerados; Ambientalmente, já que uma principal contribuição para a sustentabilidade dos SAFs, dos sistemas agroflorestais, é a sustentabilidade ambiental.

Por que a SAFs é sustentável?

A principal contribuição da produção sustentável de alimentos na agropecuária através dos sistemas agroflorestais é justamente os requisitos da sustentabilidade.

Produzir hoje se preocupando com o atendimento das demandas das gerações futuras Dr. Francisco Eden Paiva Fernandes Zootecnista e Analista da Embrapa Caprinos e Ovinos

Como a SAFs preserva os microrganismos?

Eden explica que toda essa conservação da biodiversidade contempla também os micro-organismos principalmente no solo.

“As bactérias, por exemplo. Nesse sistema, como é colocado, há combinação de árvores, animais e culturas agrícolas”, complementa o zootecnista.

O que pode ser plantado nesse sistema?

Legenda: A criação de abelhas é uma das possibilidades da agrofloresta. Foto: MALAGODI-BRAGA / Kátia Sampaio / Embrapa.

O analista cita o exemplo da Caatinga, onde há biodiversidade de plantas, como Sabiá, Jurema, Pau Branco, Jucá, Imburana. Essa diversidade de árvores pode ser conservada e preservada dentro do sistema agroflorestal.

Com elas, é possível construir um sub-bosque: “nesse sub-bosque vai nascer as plantas nativas, que são mais baixas, são plantas do estrato herbáceo, que servem para a alimentação dos animais, servem para a proteção do solo”.

Nessas estruturas é possível colocar caprinos, ovinos, bovinos, aves e também é possível criar abelhas.

Ele também explica ser possível a diversificação dos cultivos agrícolas, que são utilizadas localmente. Exemplo citados: milho e feijão.

Veja também Meio Ambiente COP30 seguirá em Belém, afirma governo brasileiro Meio Ambiente Lula sanciona com vetos projeto que flexibiliza regras de licenciamento ambiental Meio Ambiente Governo brasileiro estuda bancar hospedagem para comitivas de países pobres na COP30 Meio Ambiente 'Vai ser em Belém e não há nenhum plano B', diz presidente da COP30 em meio à crise hoteleira

O que é agricultura sustentável?

A agricultura sustentável é aquela que é praticada de forma que as necessidades humanas atuais sejam atendidas sem comprometer o atendimento dessas demandas para gerações futuras.

“E assim o sistema agroflorestal, por essa diversidade de combinações que é permitida através dos sistemas agroflorestais, traz essas características para uma agricultura sustentável”, pontua o profissional.

Essas características contemplam a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade econômica e a sustentabilidade social. Um tripé da sustentabilidade.

Qual a importância da produção sustentável de alimentos?

“E aí a importância dessa produção sustentável de alimentos é exatamente em cima disso. Atender as demandas atuais sem comprometer o atendimento dessas demandas por alimentos para gerações futuras”, complementa o analista.

Onde tem agrofloresta no Brasil?

Eden informou que o mapeamento de sistemas agroflorestais no Brasil está em andamento. Algumas organizações têm feito os mapeamentos e que alguns são realizados através da sistematização das experiências, principalmente dos agricultores familiares.

“No semeado brasileiro já existem esses trabalhos em que, através dos intercâmbios de conhecimentos, esses agricultores familiares vão partilhando seus saberes de como implantar um sistema agroflorestal, como que ele funciona, como são os desenhos nas suas comunidades”, salienta o especialista.

O mapeamento, hoje, está expresso nessas sistematizações de experiências.