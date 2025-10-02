Potencial do Ceará em sustentabilidade pode atrair olhares internacionais na COP30, diz especialista

O Ceará desponta com uma oportunidade relevante de atrair investimentos internacionais voltados à sustentabilidade durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), prevista para novembro em Belém. A análise é de Guilherme Brammer, especialista em economia circular e fundador da startup Boomera, que participou do Summit GEQ, evento corporativo promovido pelo Grupo Edson Queiroz (GEQ).

“Virão diversos investidores de fora. Então, se o estado demonstrar a potência que tem aqui na área ambiental, um potencial de descarbonização, regeneração ambiental e transição energética, há grandes chances de atrair investimento para a região”, observa.

Em agosto deste ano, uma parceria entre o Governo do Estado e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) autorizou o envio de R$ 128 milhões do Governo Federal para projetos ligados ao fomento da transição energética no Ceará.

O investimento, que inclui energias renováveis, produção de amônia e hidrogênio verde, será feito por meio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). Durante o momento, o governador Elmano de Freitas reforçou que o Ceará aposta há vários anos em energia renovável.

Data centers: oportunidades e desafios para o Ceará

Outro ponto de atração de investimentos significativo no Ceará é a tecnologia. Um exemplo disso é a possibilidade do Estado se tornar o segundo maior polo de data centers do Brasil.

Além do data center da Casa dos Ventos, instalado no Complexo Industrial do Porto do Pecém (CIPP), em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na Zona de Processamento de Exportação (ZPE), outras cinco empresas do ramo demonstraram interesse pela área. As informações são do diretor-presidente da ZPE Ceará, Fábio Feijó.

Com a expectativa para os empreendimentos, Guilherme Brammer aconselha a visualizar a implementação dos data centers na região com cautela.

“É importante ter um plano de longo prazo de como não contaminar a água e como evitar jogar resíduos em lugar incorreto para não contaminar essa água”, pondera.

Economia circular transforma resíduos em receita e desenvolvimento

Nesse sentido, o especialista ressalta que os resíduos gerados em atividades empresariais e industriais se tornam um problema quando não analisados de forma estratégica, já que o descarte, além de poder ter impactos ambientais negativos se feito de forma inadequada, também gera custos.

De acordo com Guilherme, os empreendimentos que enxergam a economia circular como uma estratégia de negócio podem fazer o “lixo” virar receita.

“Tem muitas empresas que estão fazendo o mapeamento dos resíduos que geram na sua cadeia produtiva e chamando empresas técnicas para resolver aquele problema, virando soluções de matéria-prima. A gente tem tecnologia no Brasil para transformar resíduo em novos produtos. Às vezes, o seu resíduo é bom para uma outra cadeia industrial”, salienta.

Uma estratégia que vai ao encontro desse movimento é o conceito de design circular. Segundo o especialista, a ideia consiste em lançar um produto no mercado somente após fazer um estudo sobre como facilitar a reciclagem ou o reaproveitamento do item e sua matéria-prima.

Para ele, a questão da sustentabilidade não deve ser tratada individualmente por cada empresa. “Isso é uma questão de indústria. Se eles sentarem, criarem um projeto setorial, a chance de dar mais resultado mais rápido é maior do que cada empresa fazendo seu plano individual. É muito mais fácil você sentar com todo mundo que tem o mesmo problema para resolver”, frisa.

Summit GEQ

O Summit GEQ, evento corporativo do Grupo Edson Queiroz, chega a sua sexta edição em 2025 com o tema "Conexões que inspiram o futuro".

O Summit GEQ oferece reflexões e práticas que contribuem para o desenvolvimento pessoal e corporativo, ampliando o debate sobre os rumos da sociedade e do mercado. Inscrições online pelo site.