'Vai ser em Belém e não há nenhum plano B', diz presidente da COP30 em meio à crise hoteleira

Após pressão internacional para que a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30) não fosse realizada em Belém, no Pará, o presidente dessa edição do evento, André Corrêa do Lago, afirmou, nesta sexta-feira (1º), que ela será mantido na cidade nortista.

"A COP vai ser em Belém, o encontro de chefes de Estado vai ser em Belém e não há nenhum plano B", afirmou o dirigente da cúpula, durante coletiva de imprensa.

Nesta semana, representantes de diversos países - incluindo os mais ricos - manifestaram preocupação quanto à realização da COP30 na capital paraense.

André Corrêa afirmou, na quinta-feira (31), existir um sentimento de "revolta, sobretudo por parte dos países em desenvolvimento, que estão dizendo que não poderão vir à COP devido aos preços extorsivos que estão sendo cobrados”.

Segundo o presidente, há exemplos de hotéis que aumentaram a valor da diária em 15 vezes. Isso causou um mal-estar em países como Áustria, Bélgica, Canadá, República Checa, Finlândia, Holanda, Noruega, Suécia e Suíça, que estão entre as nações que assinaram uma carta solicitando a mudança da cidade sede.

Ainda conforme o documento, há um pedido para que as delegações de países menos desenvolvidos tenha condições de se acomodarem por diárias de até US$ 164 (R$ 918) e nas imediações de onde acontecerão as atividades da COP30.

PLATAFORMA DE HOSPEDAGENS

Para contornar o transtorno, a organização do evento divulgou, na tarde desta sexta-feira (1º), a disponibilização de 2.700 quartos para hospedagem por meio de uma plataforma digital oficial do evento.

“Uma diversidade de opções de hospedagem estará disponível, como a rede tradicional de hotéis, apartamentos e casas em condomínios por temporada, além de residências privadas disponíveis exclusivamente durante a COP30”, informa o site oficial do evento no Brasil.

Ainda de acordo com a organização, novos apartamentos estão sendo adicionados, à medida que as agências os incluem diariamente na plataforma cop30.bnetwork.com.

Na página, estão disponíveis duas opções de oferta: acomodações em hotéis, com a vasta rede de hotelaria da região e os apartamentos privados, designados para o período da conferência.

Os participantes podem navegar pelo mapa e escolher as acomodações mais próximas do Parque da Cidade, onde ocorre o evento.

Entre as várias alternativas apresentadas pelo governo brasileiro, está o anúncio de dois navios de cruzeiro para fornecer 6 mil camas extras para os delegados, assim como a abertura de reservas para países em desenvolvimento desfrutarem de acomodações com diárias de até US$ 200.

No entanto, conforme informado pelo g1, o valor continua acima do "auxílio" ofertado pela ONU a países mais pobres para que eles participem da conferência, cerca de US$ 149.

O que é a COP30?

A Conferência das Partes caracteriza-se como um encontro global anual em que líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil discutem ações para combater as mudanças do clima.

O evento é considerado um dos principais encontros ligados ao tema no mundo e surgiu em 1922, como parte da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC), também conhecida como Cúpula da Terra, Rio-92 e Eco-92.

A UNFCCC criou a COP como órgão responsável por tomar as decisões necessárias para implementar os compromissos assumidos pelos países no combate à mudança do clima. O acordo entrou em vigor em 21 de março de 1994. O primeiro encontro foi realizado no ano posterior, em Berlim, na Alemanha.

A convenção daquele ano reuniu 179 chefes de Estado dos países-membros da ONU. Nela, além da Convenção de Mudanças Climáticas, foram discutidos outros acordos: Agenda 21, Carta da Terra, Acordo de Paris e Protocolo de Quioto.