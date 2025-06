Plantas da sorte: saiba quais espécies poderosas atraem prosperidade e equilíbrio para sua casa

Muitas pessoas buscam promover prosperidade em casa por meio de plantas associadas a boas energias. Há séculos, culturas de diferentes regiões do mundo relacionam determinadas espécies à proteção espiritual, à sorte financeira e a outras simbologias. Além do valor ornamental, algumas plantas carregam significados tradicionais e, segundo crenças populares, podem influenciar o ambiente doméstico.

Com base nessas associações, o Diário do Nordeste listou seis plantas reconhecidas por seus vínculos com sorte, equilíbrio e abundância. De fácil cultivo e com forte presença visual, essas espécies reúnem funcionalidade e simbolismo. Confira:

Espada-de-São-Jorge (Sansevieria trifasciata)

A Espada-de-São-Jorge é conhecida como símbolo de proteção e força espiritual. Por isso, ela é usada com frequência em casas brasileiras para afastar o mau-olhado e energias negativas. Suas folhas rígidas e verticais remetem à imagem de uma espada, o que inspira segurança e resiliência. A planta, que é indicada para entradas e áreas de passagem, também se destaca pela resistência e baixa demanda de cuidados.

Legenda: A Espada-de-São-Jorge é usada para proteção e para afastar energias negativas Foto: Shutterstock/Raquel HMS

Manjericão (Ocimum basilicum)

O manjericão é considerado uma planta de purificação energética, além de seu uso culinário. Cultivado há milênios, ele é associado à prosperidade, proteção e vitalidade. Pode ser mantido em pequenos vasos, especialmente em áreas como a cozinha ou varanda, espalhando um aroma agradável e promovendo uma atmosfera leve e positiva.

Legenda: O manjericão é associado à proteção do lar e à renovação das energias no ambiente Foto: Shutterstock/ChiccoDodiFC

Planta-jade (Crassula ovata)

Com folhas arredondadas que lembram pequenas moedas, a planta-jade é conhecida por atrair prosperidade e bons negócios. Muito usada em escritórios, é tida como um amuleto de sucesso financeiro, especialmente em práticas como o feng shui. Além disso, trata-se de uma suculenta de fácil manutenção, ideal para quem está começando no cultivo de plantas.

Legenda: A planta-jade é tradicionalmente ligada à prosperidade e costuma ser usada para atrair abundância financeira Foto: Shutterstock/suprabhat

Bambu da Sorte (Dracaena sanderiana)

O bambu da sorte representa crescimento, longevidade e boas energias. Segundo a tradição chinesa, a quantidade de hastes tem significados específicos: três trazem felicidade, cinco favorecem a saúde e oito simbolizam riqueza. Ele pode ser cultivado tanto em água quanto em solo, sendo muito utilizado em escritórios e salas de estar.

Legenda: O bambu-da-sorte é associado ao equilíbrio e à atração de boas energias nos espaços Foto: Shutterstock/Danang DNG

Pote de Ouro (Pachira aquatica)

Também chamada de árvore-do-dinheiro, essa planta tem origem nas Américas, mas é reverenciada principalmente em países asiáticos por atrair riqueza e sorte. Seu formato com folhas que lembram mãos abertas é associado à retenção de fortuna. Quando cultivada com os caules trançados, representa a união de energias em prol da abundância.

Legenda: A pote-de-ouro é utilizada para representar prosperidade em ambientes domésticos ou comerciais Foto: Shutterstock/Mid Photographer

Lírio-da-paz (Spathiphyllum wallisii)

Com sua flor branca, o lírio-da-paz é associado à calma, pureza e equilíbrio. Além do simbolismo ligado à harmonia, estudos indicam que a planta pode contribuir para a melhoria da qualidade do ar em ambientes fechados, embora seu efeito seja limitado em condições residenciais. Por sua resistência e facilidade de cultivo, é comumente usada em salas e quartos.