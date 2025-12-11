Fortaleza define total de saídas do elenco para Série B de 2026; veja detalhes

Em processo de reformulação para a temporada de 2026, a diretoria do Fortaleza trabalha em uma redução da quantidade de jogadores para nova readequação financeira do clube. O Diário do Nordeste apurou que o departamento de futebol definiu uma quantidade de baixas e trabalha para ajustes para os próximos dias: cerca de 18 atletas devem sair.

Os fatores são diversos. Quem tem contrato no fim não deve renovar, assim como os emprestados, e os jogadores com salários mais altos estão fora da nova realidade do clube.

As saídas confirmadas são do zagueiro Gastón Ávila, que retorna de empréstimo ao Ajax, da Holanda, sem que a opção de compra fixada de € 3,5 milhões (cerca de R$ 20 milhões) seja executada, além do atacante Pikachu, que encerrou o vínculo e não terá renovação.

Legenda: O zagueiro Gastón Ávila teve bom desempenho na reta final do Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Outras peças também devem ter desfechos anunciados em breve, como nos casos dos atacantes Marinho (fim de contrato) e Lucero (alto salário e alvo do futebol chileno). A medida é tida como natural internamente e projetada no cenário de rebaixamento, em que a folha precisa ser menor e a quantidade do plantel também, que tinha 38 atletas.

Logo, as negociações internas se intensificaram para a readequação financeira de atletas que são avaliados como cruciais em um projeto de Série B, a exemplo do zagueiro Brítez, que detém vínculo até 2027 e é capitão, assim como a busca para remanejar ativos no mercado que contribuíram menos e podem ser vendidos.

Vale ressaltar que nesse período, o clube também recebeu diversas sondagens. O volante Matheus Pereira, o meia Pochettino e o atacante Breno Lopes estão entre os mais consultados e mantêm contatos com o departamento de futebol e os staffs para definir o futuro, seja de permanência ou saída. O mesmo vale para ídolos, a exemplo de Tinga, que encerra vínculo em 2026 e tem negociação com o Coritiba.

Marcelo Paz no Fortaleza

Legenda: Marcelo Paz é o maior nome do projeto esportivo do Fortaleza Foto: Kid Júnior / SVM

É importante ressaltar que as movimentações do elenco seguem porque o trabalho do departamento de futebol do Fortaleza não ficou estagnado mesmo com indefinições. Duas perguntas centrais existem no Pici: Marcelo Paz segue como CEO? Palermo é o treinador?

No momento, não há respostas para essas questões, no entanto, Paz já sinalizou que a decisão sobre seguir no cargo seria conversado no clube e que manteria Palermo, se possível. O treinador está na Argentina, teve um contato com o clube, mas está livre no mercado e é alvo de sondagens de times como Remo.

Logo, esses são pontos essenciais para o planejamento de 2026. Apesar do cenário, o Diário do Nordeste apurou que Paz segue uma rotina intensa de reuniões no Pici junto do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza para a tomada de decisões do projeto, com foco nessa reformulação, apesar disso, ainda não sinalizou nada de modo oficial sobre a continuidade ou o encerramento desse trabalho.