Lucero entra na mira de equipes do Chile e pode deixar o Fortaleza, diz jornalista

Argentino é o artilheiro do Leão, mas vive jejum de 28 jogos sem marcar gol

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Lucero, jogador do Fortaleza
Foto: Thiago Gadelha/SVM

O centroavante argentino Juan Martín Lucero, do Fortaleza, está atraindo o interesse de outras equipes para a temporada 2026. De acordo com informações do jornalista César Luis Merlo, do UOL, pelo menos três clubes já manifestaram interesse em contar com Lucero.

Colo-Colo, Universidad de Chile e Universidad Católica, os três principais clubes do futebol do Chile, chegaram inclusive a consultar a situação do centroavante de 33 anos, que atuava no futebol chileno (no Colo-Colo) antes de fechar com o Fortaleza, em 2023.

Lucero comemora gol pelo Fortaleza
Legenda: Lucero comemora gol pelo Fortaleza
Foto: KID JUNIOR / SVM

A tendência é que possíveis negociações só sejam iniciadas após o término da Série A do Brasileirão, já que Lucero faz parte do elenco do Fortaleza que luta pela permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, restando seis jogos para o fim da competição.

Lucero chegou ao Fortaleza em 2023 e rapidamente caiu nas graças da torcida. Naquela temporada, ele somou 24 gols e sete assistências em 63 jogos disputados. Em 2024, fez mais uma grande temporada, com 23 gols e seis assistências em 63 jogos.

Em 2025, no entanto, embora seja o artilheiro do time com 11 gols, vive um momento ruim e tem sido muito cobrado pelo torcedor. Ele está há 28 jogos sem balançar as redes e atualmente é reserva no time do técnico Martín Palermo.

