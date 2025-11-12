Atlético/MG x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Apesar da Data FIFA, Atlético/MG e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (12), em Belo Horizonte–MG, na Arena MRV, a partir das 20h30, em partida atrasada da 16ª rodada do Brasileirão. A data inicial do duelo era no dia 24 de julho, mas o Galo disputava, na época, os play-offs da Copa Sul-Americana, competição que atualmente é finalista.

O Alvinegro Mineiro, dos últimos cinco jogos disputados, está há quatro jogos sem perder, sendo três vitórias e um empate. O último jogo foi uma vitória por 4 a 2 contra o Sport, fora de casa. A equipe quer diminuir a distância de dez pontos do Bahia, a última equipe da zona de classificação direta para a Libertadores em 2026. Atualmente, o Galo é o nono colocado, com 43 pontos.

Na Série A, o Atlético/MG foi quem mais marcou gols de falta, três do atacante Hulk, que já tem mais de 500 jogos com a camisa da equipe mineira. O Mineiro é o sétimo melhor mandante da competição.

Legenda: Atlético/MG na vitória contra o Sport na última rodada Foto: Foto: Pedro Souza/Galo

Já o Tricolor de Aço segue na luta para escapar do rebaixamento. O Leão também está há quatro jogos sem derrotas, sendo uma vitória e três empates consecutivos, que tiveram sabor de empate. Em casa, o Fortaleza empatou por 2 a 2 contra o Grêmio na última rodada. Atualmente, com 30 pontos e na 19ª colocação, o Laion está a cinco pontos do Vitória, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

O Leão do Pici tem apenas sete vitórias no Brasileirão, de 32 jogos até aqui, tendo vencido só uma vez como visitante, no dia 5 de outubro, contra o Juventude, por 2 a 1. Até o momento, o aproveitamento tricolor é de 31% na Série A em 2025.

Legenda: Fortaleza no empate contra o Grêmio na Arena Castelão Foto: Ismael Soares/SVM

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

PALPITES

inter@

RETROSPECTO

Fortaleza e Atlético/MG já se enfrentaram em 22 oportunidades, com 10 vitórias atleticanas, sete tentos tricolores e cinco empates.

Com o Galo de mandante, são 12 jogos, com o Mineiro levando a melhor em seis oportunidades, quatro vitórias do Leão do Pici e dois empates.

As equipes ainda não se enfrentaram em 2025. No ano passado, os dois duelos pela Série A terminaram em 1 a 1.

COMO CHEGA O ATLÉTICO/MG?

Jorge Sampaoli, técnico do Galo, tem sete desfalques para o jogo. Destes, são três atletas por convocados na Data FIFA por suas respectivas seleções: os zagueiros Ivan Román, (Seleção do Chile) e Junior Alonso (Seleção Paraguaia); além de Alan Franco (Seleção Equatoriana).

Somados a esses nomes, há quatro lesionados na equipe: o zagueiro Lyanco (ruptura do tendão de Aquiles esquerdo) e os atacantes Tomás Cuello (cirurgia no tornozelo esquerdo), Júnior Santos (ruptura do tendão do adutor esquerdo) e Caio Maia (cirurgia no joelho direito).

Em contrapartida, Sampaoli terá os retornos do zagueiro Ruan Tressoldi e o meia-atacante Bernard. Os dois estavam suspensos no duelo contra o Sport. Após cumprimento da punição, ficam à disposição para o jogo contra o Fortaleza.

COMO CHEGA O FORTALEZA?

O técnico do Fortaleza, Martín Palermo, relacionou 24 atletas para o duelo. O Leão do Pici viajou na tarde da terça-feira (11), com oito desfalques. Das ausências, destaque para Kuscevic, zagueiro, convocado pela Seleção do Chile.

Junto dele, na lista dos atletas que não viajaram, estão o zagueiro Brítez, o meio-campista Matheus Pereira e o atacante Adam Bareiro. Os três foram punidos por cartões, sendo Brítez e Bareiro após receberem o terceiro cartão amarelo e Matheus por tomar vermelho direto, todos contra o Grêmio.

Ainda há os quatro atletas que seguem no departamento médico: o goleiro João Ricardo (recuperação após cirurgia no ombro direito), o zagueiro Benevenuto (edema no músculo posterior da coxa direita), o volante Rodrigo (estiramento ligamentar no joelho esquerdo) e o atacante Marinho (⁠entorse no tornozelo esquerdo).

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Atlético/MG: Everson; Saravia, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Guilherme Arana; Fausto Vera, Igor Gomes, Gustavo Scarpa e Bernard; Dudu e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Kuscevic, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre, Crispim, Pochettino; Breno Lopes e Deyverson. Técnico: Martín Palermo

ATLÉTICO/MG X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

Competição: 16ª rodada do Brasileirão

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Data: 12/11/2025 (quarta-feira)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Assistente 1: Leirson Peng Martins (RS)

Assistente 2: Lucio Beiersdorf Flor (RS)

Quarto Árbitro: Vinicius Gomes do Amaral (MG)

Árbitro de Vídeo (VAR): Daniel Nobre Bins (RS)