Fortaleza avalia elenco da Série B; veja quem tem contrato

Com o rebaixamento à Série B, o Fortaleza tem uma série de definições para a próxima temporada, e uma das principais é a reformulação do elenco. Por conta da perda de receita, o clube necessita de uma readequação do plantel de jogadores, que encerrou o ano de 2025 com 38 jogadores.

É fato que qualquer decisão atravessa duas questões primárias: Marcelo Paz segue como CEO? E o técnico argentino Martín Palermo permanece?

Vale ressaltar que o time cearense detém 32 atletas com vínculo para o novo ano, ou seja, mais de 80%. Como precisa de equilíbrio financeiro, o Leão deve aproveitar parte desse grupo para negociar e promover ajustes na projeção orçamentária da próxima temporada.

Legenda: O centroavante paraguaio Adam Bareiro foi um dos destaques da reta final do Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

No momento, os únicos que encerram contrato no fim de 2025 são: os zagueiro Lucas Gazal (emprestado pelo Atlético-GO) e Gastón Ávila (emprestado pelo Ajax, da Holanda); o volante Pierre (emprestado pela Tombense-MG); e os atacantes Kayke (emprestado pelo Botafogo), Marinho e Pikachu.

Do quinteto, o Diário do Nordeste apurou que o clube cearense já sinalizou o interesse na compra de Pierre por um valor próximo de R$ 4 milhões. Com o perfil de vínculos longos, o atleta com período mais extenso junto ao time é o atacante José Herrera, que tem compromisso contratual até junho de 2030.

Outros nomes chegam até 2028, como o zagueiro Kuscevic; o lateral-direito Mancuso; os volantes Pablo Roberto e Rodrigo; e o atacante Breno Lopes. O Diário do Nordeste lista então todos os contratos. Em tempo: os emprestados, a exemplo do volante Kauan (no Atlético-GO), e também do meia Calebe (no Alavés, da Espanha), que estão fora da listagem porque não são opções na reta final do Brasileirão.

Confira os contratos do elenco atual do Fortaleza

Goleiros (5)

João Ricardo: até o fim de 2027

Helton Leite: até o fim de 2026

Brenno: até o fim de 2027

Vinicius Silvestre: até o fim de 2026

Magrão: até o fim de 2026

Zagueiros (6)

Brítez: até o fim de 2027

Lucas Gazal (emprestado pelo Atlético-GO): : até o fim de 2025

Kuscevic: até o fim de 2028

Gastón Ávila (emprestado pelo Ajax, da Holanda): até o fim de 2025

Benevenuto: até o fim de 2026

Cristovam: até fevereiro de 2027

Laterais-esquerdos (3)

Bruno Pacheco: até o fim de 2026

Diogo Barbosa: até o fim de 2026

Weverson Costa: até o fim de 2026

Laterais-direitos (2)

Mancuso: até o fim de 2026: até agosto de 2028

Tinga: até o fim de 2026

Volantes (8)

Lucas Sasha: até o fim de 2026

Matheus Pereira: até o fim de 2027

Zé Welison: até o fim de 2026

Rodrigo: até o fim de 2028

Martínez: até junho de 2027

Rossetto: até o fim de 2027

Pablo Roberto: até o fim de 2028

Pierre (emprestado pelo Tombense-MG): até o fim de 2025

Meias (4)

Pochettino: até o fim de 2027

Lucas Crispim: até o fim de 2026

Lucca Prior: até o fim de 2027

Guzmán: até o fim de 2027

Atacantes (10)