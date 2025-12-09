Fortaleza avalia elenco da Série B; veja quem tem contrato
O time cearense encerrou 2025 com 38 jogadores no plantel atual
Com o rebaixamento à Série B, o Fortaleza tem uma série de definições para a próxima temporada, e uma das principais é a reformulação do elenco. Por conta da perda de receita, o clube necessita de uma readequação do plantel de jogadores, que encerrou o ano de 2025 com 38 jogadores.
É fato que qualquer decisão atravessa duas questões primárias: Marcelo Paz segue como CEO? E o técnico argentino Martín Palermo permanece?
Vale ressaltar que o time cearense detém 32 atletas com vínculo para o novo ano, ou seja, mais de 80%. Como precisa de equilíbrio financeiro, o Leão deve aproveitar parte desse grupo para negociar e promover ajustes na projeção orçamentária da próxima temporada.
No momento, os únicos que encerram contrato no fim de 2025 são: os zagueiro Lucas Gazal (emprestado pelo Atlético-GO) e Gastón Ávila (emprestado pelo Ajax, da Holanda); o volante Pierre (emprestado pela Tombense-MG); e os atacantes Kayke (emprestado pelo Botafogo), Marinho e Pikachu.
Do quinteto, o Diário do Nordeste apurou que o clube cearense já sinalizou o interesse na compra de Pierre por um valor próximo de R$ 4 milhões. Com o perfil de vínculos longos, o atleta com período mais extenso junto ao time é o atacante José Herrera, que tem compromisso contratual até junho de 2030.
Outros nomes chegam até 2028, como o zagueiro Kuscevic; o lateral-direito Mancuso; os volantes Pablo Roberto e Rodrigo; e o atacante Breno Lopes. O Diário do Nordeste lista então todos os contratos. Em tempo: os emprestados, a exemplo do volante Kauan (no Atlético-GO), e também do meia Calebe (no Alavés, da Espanha), que estão fora da listagem porque não são opções na reta final do Brasileirão.
Confira os contratos do elenco atual do Fortaleza
Goleiros (5)
- João Ricardo: até o fim de 2027
- Helton Leite: até o fim de 2026
- Brenno: até o fim de 2027
- Vinicius Silvestre: até o fim de 2026
- Magrão: até o fim de 2026
Zagueiros (6)
- Brítez: até o fim de 2027
- Lucas Gazal (emprestado pelo Atlético-GO): : até o fim de 2025
- Kuscevic: até o fim de 2028
- Gastón Ávila (emprestado pelo Ajax, da Holanda): até o fim de 2025
- Benevenuto: até o fim de 2026
- Cristovam: até fevereiro de 2027
Laterais-esquerdos (3)
- Bruno Pacheco: até o fim de 2026
- Diogo Barbosa: até o fim de 2026
- Weverson Costa: até o fim de 2026
Laterais-direitos (2)
- Mancuso: até o fim de 2026: até agosto de 2028
- Tinga: até o fim de 2026
Volantes (8)
- Lucas Sasha: até o fim de 2026
- Matheus Pereira: até o fim de 2027
- Zé Welison: até o fim de 2026
- Rodrigo: até o fim de 2028
- Martínez: até junho de 2027
- Rossetto: até o fim de 2027
- Pablo Roberto: até o fim de 2028
- Pierre (emprestado pelo Tombense-MG): até o fim de 2025
Meias (4)
- Pochettino: até o fim de 2027
- Lucas Crispim: até o fim de 2026
- Lucca Prior: até o fim de 2027
- Guzmán: até o fim de 2027
Atacantes (10)
- Lucero: até o fim de 2027
- Deyverson: até o fim de 2026
- Adam Bareiro: até o fim de 2027
- Kayke (emprestado pelo Botafogo): até o fim de 2025
- Marinho: até o fim de 2025
- Pikachu: até o fim de 2025
- José Herrera: até junho de 2030
- Moisés: até o fim de 2027
- Breno Lopes: até o fim de 2028
- Allanzinho: até o fim de 2027