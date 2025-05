Borra de café serve como adubo? Veja as plantas que crescem mais fortes com essa opção natural

Um ingrediente comum, muitas vezes descartado diariamente nas casas brasileiras, pode ser um valioso aliado no cultivo de plantas: a borra de café. Rica em nutrientes como nitrogênio, potássio e fósforo, ela funciona como um adubo natural, capaz de fortalecer algumas espécies e acelerar seu crescimento.

No entanto, o uso inadequado da borra pode trazer prejuízos. Especialistas alertam que, sem preparo, ela tende a ser muito ácida para o solo. Por isso, a recomendação é realizar a compostagem antes de aplicá-la nas plantas. O processo é simples: após preparar o café, separe a borra, espere esfriar e misture com terra, em uma proporção ideal de duas a três partes de terra para uma parte de borra. Depois, aguarde cerca de 40 a 45 dias antes de usar.

Confira a seguir as plantas que mais se beneficiam com o uso de borra de café como adubo:

Plantas que se beneficiam da borra de café

Rosas

As roseiras são exigentes em relação à qualidade do solo e à nutrição. Nesse contexto, a borra de café pode ser uma importante aliada, já que o nitrogênio presente nela favorece o desenvolvimento de folhas e caules, tornando a planta mais resistente a pragas e doenças. Além disso, ajuda a manter o solo úmido e bem nutrido. Porém, é preciso atenção: as rosas preferem solos levemente ácidos, com pH entre 6 e 7, enquanto a borra possui pH em torno de 5. Assim, o uso excessivo pode acidificar demais o solo, prejudicando a planta.

Hortênsias

Famosas por suas cores vibrantes, as hortênsias são plantas que respondem diretamente ao pH do solo. Como a borra de café é ligeiramente ácida, ela pode modificar a tonalidade das flores, favorecendo cores azuladas ou lilases. Já em solos alcalinos, as flores tendem a ser rosadas ou avermelhadas. Assim, quem deseja alterar a cor das hortênsias pode lançar mão desse recurso.

Tomateiros

A adição de borra de café ao solo enriquece o ambiente para o cultivo de tomates, promovendo um crescimento mais rápido e saudável. O nitrogênio favorece folhas e hastes vigorosas, enquanto minerais como cálcio e magnésio contribuem para a formação de frutos firmes. Além disso, a borra atua como repelente natural contra pragas, como lesmas e caracóis.

Outras plantas que prosperam com a borra de café

Camélias

Azaleias

Rododendros

Mirtilos

Magnólias

Plantas de crescimento rápido que se beneficiam do nitrogênio da borra

Espinafre

Alface

Acelga

Couve

Rúcula

Plantas que devem evitar a borra de café

Cactos e suculentas

Adaptadas a ambientes secos e pobres em nutrientes, essas plantas exigem solos bem drenados e pouca umidade. Como a borra de café é rica em matéria orgânica e retém umidade, seu uso pode levar ao apodrecimento das raízes e caules, comprometendo a saúde das plantas. Por isso, o ideal é evitar o uso desse adubo em cactos e suculentas.

Lírios

Os lírios são plantas bulbosas que florescem na primavera e no verão, preferindo solos bem drenados, férteis e de pH neutro, entre 6,5 e 7. A borra de café, por ser ácida, pode alterar o pH do solo, dificultando a absorção de nutrientes essenciais para os lírios. Além disso, sua umidade pode atrair pragas como lesmas e caracóis, que se alimentam das folhas e flores.

Azaleias: atenção ao excesso

Embora as azaleias sejam arbustos que apreciam solos ácidos, com pH ideal entre 4,5 e 5,5 , o uso da borra de café deve ser evitado. Isso porque, apesar da compatibilidade com o pH, a borra possui alta concentração de nitrogênio, o que pode estimular um crescimento excessivo de folhas, em detrimento da floração.