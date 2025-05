Não jogue cascas de banana fora: veja por que se recomenda colocá-las em um pote com água

Para quem tem o costume de jogar as cascas de banana fora, é possível mudar esse hábito e aproveitar o composto de uma forma surpreendente. Ao colocar as cascas de banana de molho na água, consegue-se produzir um fertilizante natural que ajuda a melhorar a saúde de suas plantas.

Isso ocorre após deixar as cascas de molho por, no mínimo, dois dias. Com isso, elas vão soltando na água os nutrientes presentes em sua composição, como o potássio, fósforo, cálcio e magnésio.

Na banana, também é possível encontrar ferro e zinco. Assim, quem tem plantas dentro de casa podem utilizar a mistura para regar as plantas e torná-la mais resistente.

Veja também Meio Ambiente Elefantes são flagrados formando 'círculo de alerta' durante terremoto nos EUA; veja vídeo Ser Saúde Vitamina que previne câncer? Conheça substância que reduz colesterol e retarda envelhecimento

Como fazer esse fertilizante natural?

O fertilizante natural feito a partir das cascas de banana se torna mais eficaz e concentrado quando o pote com água é fechado com os restos da fruta dentro.

Para ficar mais rico em nutrientes, as cascas devem ser deixadas por mais tempo.

É possível fazer isso com uma, duas ou mais cascas de banana. Após deixar o líquido repousar, basta jogar as cascas fora e utilizar o líquido nas plantas.

Ele irá funcionar como um fertilizante natural, reduzindo a necessidade de fertilizantes químicos. Além disso, também ajudará no crescimento e fortalecimento das plantas e flores.