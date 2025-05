Vitamina que previne câncer? Conheça substância que reduz colesterol e retarda envelhecimento

Podendo ser encontrada em amendoim e óleos vegetais comestíveis, a vitamina E é conhecida por reduzir o colesterol e retardar o envelhecimento. Além disso, essa substância é essencial para combater os radicais livres, responsáveis por desenvolvimento de doenças como o câncer.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a nutricionista Érika Farias aponta que existem indícios de que os agentes anti-inflamatórios e antioxidantes dessa vitamina contribuem na proteção contra a aterosclerose e contra o câncer.

O composto pode ser encontrado em alimentos gordurosos, como:

Semente de girassol;

Óleos vegetais comestíveis (soja, milho, cártamo);

Amêndoas;

Amendoim;

Avelã;

Pistache.

Com isso, as pessoas contam com aumento da elasticidade da pele, tendo também uma melhora da circulação sanguínea no couro cabeludo.

A falta dessa vitamina no corpo pode causar anemia, assim como envelhecimento celular precoce. Além disso, está relacionada com distúrbios neurológicos, e falta de coordenação dos movimentos.

Como inserir alimentos com vitamina E no cotidiano?

Para quem deseja inserir alimentos com a vitamina no dia a dia, é possível usar as sementes de girassol nas refeições, de forma crua ou tostada. Deve-se também utilizar os óleos comestíveis nos preparos e temperos de alimentos e incluir as nozes e castanhas em lanches junto com as frutas.

Já para aqueles que buscam emagrecer, é necessário consultar um nutricionista, para que o consumo desses alimentos não atrapalhe a evolução da perda de peso. Isso porque, conforme Érika, os alimentos gordurosos possuem maior densidade calórica (quantidade de caloria por grama de alimento).

