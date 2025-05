Veja qual chá anti-inflamatório ajuda a reduzir o açúcar no sangue e controlar o colesterol

Um chá com origens indianas está se tornando uma das escolhas preferidas de quem busca um anti-inflamatório natural e a redução do açúcar no sangue. Esse é o chá de moringa, oriundo de uma planta que fortalece o corpo e oferece mais disposição e energia.

Para que serve?

A moringa, popularmente conhecida como “a árvore milagrosa” ou “árvore da vida”, é rica nas vitaminas A, C e E, além de minerais como cálcio, potássio e magnésio. Esses nutrientes ajudam a fortalecer o sistema imunológico, melhorar a digestão e aumentar os níveis de energia.

Já o chá feito com folhas da moringa é um grande aliado no controle do LDL, conhecido como o "colesterol ruim", e da circulação sanguínea. A bebida também reduz a glicemia e melhora a resposta à insulina, diminuindo os níveis de açúcar no sangue.

Além de todos os benefícios para a saúde, a bebida também:

Possui tocoferóis, polifenóis e flavonoides, sendo importante no auxílio da regulação da pressão arterial;

Favorece a formação de glóbulos vermelhos e aumenta a quantidade de hemoglobina no sangue;

Pode ser utilizada contra sintomas de problemas inflamatórios;

Por conta da abundância de fibras, auxilia no combate à prisão de ventre.

Moringa ajuda a emagrecer?

Uma das crenças recentes em relação à moringa é de que ela ajuda no emagrecimento. Segundo a nutricionista Dra. Karine Saboia*, essa substância pode, sim, "contribuir de forma indireta no processo de emagrecimento, por atuar na regulação do metabolismo, controle do apetite e melhora da sensibilidade à insulina".

Porém, a profissional reforça que a planta não possui resultados imediatos, e que outras atividades devem estar aliadas ao consumo da moringa para um melhor cuidado com a saúde.

Cuidados com o chá

Em entrevista passada ao Diário do Nordeste, a também nutricionista Fabiana Fontes* comenta que o chá de moringa deve ser consumido com cuidado, devido ao alto teor de ferro presente na planta.

"O excesso de ferro não é interessante para o organismo. Então, o ideal é consumir o chá com moderação, de 1 a 2 xícaras por dia", reforça. Fabiana ainda aconselha que o melhor horário para ingerir a bebida é pela manhã e no meio da tarde.

Aliada a esses cuidados, a Dra. Karine também reforça que o consumo em excesso do chá "pode causar efeitos colaterais como náuseas e diarreia. Por isso, o uso da moringa deve ser sempre orientado por um profissional de saúde".

Como fazer o chá de moringa

Ingredientes:

1 colher de chá de folhas secas de moringa ou 1 colher de café de pó de moringa;

1 copo (250 ml) de água morna ou em temperatura ambiente;

Opcional: uma fatia de limão ou 1 colher de chá de mel para dar sabor.

Modo de preparo:

Aqueça a água até o ponto de fervura e desligue o fogo. Adicione as folhas secas ou o pó de moringa à água quente. Tampe e deixe em infusão por cerca de cinco a 10 minutos. Coe (se forem utilizadas folhas) e acrescente mel ou limão, se desejar. Consuma de manhã, quente ou frio, conforme sua preferência.

Folhas de moringa

Legenda: Um estudo citado pelo portal Medical News Today diz que toda a planta da moringa pode ser consumida, desde as sementes até as raízes Foto: Shutterstock

Outra maneira de se consumir a moringa é através das folhas da planta. Segundo um estudo realizado em 2021, e divulgado pelo portal Medical News Today, consumir folhas de moringa em pó aumenta os níveis de antioxidantes no sangue.

As folhas da planta ainda podem ser ingeridas frescas, na forma de condimento para pizzas, pães, ou combinadas com outras substâncias para sucos medicinais.

Além do formato natural, a moringa também pode ser encontrada em cápsulas como suplementos dietéticos, em saquinhos de chá e em algumas ervas mate.

**Karine Sabóia é nutricionista formada pela centro universitário Christus (Unichristus), pós-graduada em Emagrecimento e obesidade pelo Instituto Inades, pós-graduada em comportamento e transtornos alimentares pelo Instituto Inades, pós-graduanda em Nutrição esportiva funcional pela Faculdade VP, pós-graduanda em Nutrição funcional à saúde da mulher e estética pela Faculdade VP. Perfil no Instagram @drakarinecsaboia

***Fabiana Fontes é nutricionista, sócia proprietária da clínica Reviva Nutrição, especialista em nutrição clínica, esportiva e saúde da mulher.

