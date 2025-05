Descubra 3 chás caseiros ideais para tratar gripe

Diante de mudanças climáticas que impactam diretamente na saúde pública, com aumento dos casos de gripe, por exemplo, em diversos estados do País, crescem as buscas por soluções caseiras que contribuam para o alívio dos sintomas e possam, inclusive, ser úteis a longo prazo.

Tradição milenar no tratamento de doenças, os chás são recursos naturais que podem ser grandes aliados na redução de manifestações desconfortáveis de uma infecção, como dor na garganta, coriza e dor muscular.

Dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgados na última quinta-feira (15) apontam sinal de aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em diversos estados do país, principalmente em crianças, associado ao vírus da Influenza A — um tipo de gripe.

O Diário do Nordeste listou três chás caseiros que são ideais para tomar nessas circunstâncias. Confira, abaixo.

Chás caseiros para ajudar a tratar a gripe

Chá de eucalipto

Presente no Brasil desde o século XX, o eucalipto tem diversas propriedades medicinais, principalmente para aliviar sintomas gripais e estimular a imunidade, uma vez que possui ações anti-inflamatória, expectorante, descongestionante de vias aéreas superiores, antisséptica, vermífuga e cicatrizante.

Dessa forma, conforme explicação da nutricionista Jamille Tillesse ao Diário do Nordeste, o chá ajuda a tratar várias doenças do sistema respiratório, como gripes, resfriados, rinite, sinusite, bronquite e até asma.

A contraindicação é para crianças, gestantes, lactantes e pessoas com doenças relacionadas ao funcionamento do fígado e vesícula ou do trato gastrointestinal.

Veja como fazer

Ingredientes:

150ml de água;

1 colher de sopa de folhas de eucalipto picadas.

Modo de preparo:

Ferva a água, desligue o fogo e misture as folhas picadas. Tampe e reserve por 10 minutos. Em seguida, pode coar e consumir ainda morno. Se puder, não adoce.

Chá de capim-santo ou capim-limão

O chá de capim-santo (ou de capim-limão, como também é conhecido) é amplamente utilizado no Brasil, especialmente em casos de gripe. Isso porque possui ação anti-inflamatória e analgésica, podendo ajudar a reduzir sintomas como dor de cabeça e dor muscular.

Segundo a nutricionista Tatiana Uchôa Passos, o líquido só não é recomendado para pessoas com pressão baixa ou refluxo muito intenso, por exemplo. "Para quem usa muitos medicamentos anti-hipertensivos, é necessário ficar atento devido ao risco de causar hipotensão em interação com os mesmos", alertou. Também é proibido tomar durante a gestação.

Veja como fazer

Ingredientes:

Quatro a seis folhas de capim-santo;

Água.

Modo de preparo:

Coloque de quatro a seis folhas da planta dentro de uma xícara de chá. Depois, adicione água fervendo, tampe a xícara e espere cerca de 10 minutos. Por fim, coe e beba.

Chá de limão com mel

Um dos chás mais procurados por quem está com sintomas gripais é o tradicional de limão, especialmente por ser uma rica fonte de vitamina C e ajudar a melhorar a imunidade. Contudo, não há evidências científicas suficientes que garantam que o chá preparado das cascas da fruta, sozinho, seja realmente efetivo no tratamento antiviral.

Por ter propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, a bebida ajuda a combater dores de garganta, mas, se tomada junto com gengibre, cúrcuma ou mel, pode ter bons resultados anti-inflamatórios e expectorantes.

Veja como fazer

Ingredientes:

1/2 litro de água;

1 limão inteiro;

Mel.

Modo de preparo:

Coloque a água para ferver e, depois, corte o limão em quatro partes. Coloque o limão e a água quente dentro de um recipiente e tampe. Após 20 minutos, o chá estará pronto para consumo. Adoce com mel a gosto.

Obs.: Não ferva as cascas do limão, para não perder propriedades importantes e não deixar a bebida amarga.