Governo do Ceará amplia vacinação contra gripe para maiores de 6 meses a partir desta terça (20)

A vacina contra a gripe está liberada para todas as pessoas com mais de seis meses de idade a partir desta terça-feira (20). O anúncio, válido para o Ceará, foi feito pelo governador Elmano de Freitas (PT) nas redes sociais, nesta segunda (19).

De acordo com o gestor, os imunizantes estarão disponíveis nos três Vapt Vupt do Estado em Fortaleza, localizados nos bairros Papicu, Messejana e Antônio Bezerra. Além disso, as doses estarão distribuídas nos postos de saúde.

"É fundamental a imunização, principalmente, neste período de maior ocorrência da doença. Vacinar é um ato de cuidado com você e com os outros", orientou Elmano.

Influenza

A vacinação contra a influenza iniciou, no Ceará, no último 31 de março. Contudo, até então, as doses do imunizante eram destinadas apenas ao grupo prioritário, que incluía menores de seis anos de idade, idosos com 60 anos ou mais e gestantes, além de profissionais dos Correios.

Ao todo, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) recebeu mais de 2,2 milhões de doses da vacina, enviadas pelo Governo Federal.

Veja também Carol Melo Gripe Aviária: posso comer carne e ovo sem medo? Saiba agora País Brasil pode obter status livre de gripe aviária em 28 dias, afirma Agricultura

O que levar para o local de vacinação?

Para ter acesso à vacina, é preciso apresentar um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação.

A vacina protege contra os vírus H1N1, H3N2 e Influenza B, podendo ser aplicada simultaneamente a outros imunizantes do calendário básico de vacinação.