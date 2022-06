Planta Jade: como cultivar, cuidar e decorar a casa

A planta jade, que alguns chamam de ‘árvore da felicidade’ ou ‘árvore da amizade’, é uma das suculentas mais fáceis de cuidar e mais indicadas para jardineiros de primeira viagem.

De origem africana e folhagem ornamental, arredondada, bastante comum, a planta jade — nome popular de Crassula ovata — costuma ser confundida com outras espécies como a clúsia, nativa do Rio de Janeiro e de São Paulo, também chamada de ‘mangue da praia’.

Segundo o biólogo e florista Bruno Flor*, trata-se de uma planta que facilmente se adapta a ambientes à meia-sombra ou com incidência solar direta.

“Ela pode ficar no sol direto ou à meia-sombra. Nunca em local muito escuro. Quando falamos de meia-sombra, é quando a planta recebe poucas horas de sol diretamente, mas, ao longo do dia, fica em um local bem iluminado”, explica o especialista.

Ela pode, assim, ser mantida em jardins, varandas ou em casa, perto de janelas e portas.

Como é a planta jade?

É uma planta de cor ‘verde-jade’ e folhagem e florescimento ornamentais. Seu aspecto é espesso, viscoso e arredondado. Pode crescer bastante. Plantada em vasos pequenos, se assemelha a pequenos arbustos.

Como cuidar da planta jade?

De acordo com Bruno Flor, a jade é uma planta “bem fácil de cuidar”, especialmente devido à sua capacidade de adaptação em relação à luminosidade e à pouca necessidade de rega.

Legenda: As regas da planta jade são espaçadas. Foto: Shutterstock

“Como é uma suculenta, sua necessidade de água pode variar de acordo com o local do cultivo, mas a frequência das regas é mais espaçada”, orienta o florista. Alguns profissionais indicam rega semanal. O ideal é ficar checando as condições do solo.

Pela facilidade de cultivo e pela própria resistência da planta, Flor garante que a espécie é uma das mais indicadas para quem está iniciando na jardinagem.

Onde deixar a planta?

Plantas jade gostam de ficar à meia-sombra ou expostas ao sol. “Nunca em local muito escuro”, como lembrou Flor no início desta matéria.

Isso significa que os ambientes mais adequados para cultivar essa suculenta são espaços iluminados e com boa circulação de ar, como jardins, varandas, parapeitos de janelas e próximo a portas.

Como fazer muda de planta jade?

É bem fácil. Você pode, por exemplo, podar com cuidado uma estaca da planta — ou seja, retirar um caule dela, bem abaixo das folhas — e colocar num vaso com substrato bem drenado.

Legenda: Ideal podar abaixo das folhas, para ter espaço para plantar a estaca no solo. Foto: Shutterstock

O recomendado é que o vaso seja de barro ou terracota, com substrato bem drenado para evitar o acúmulo de água, uma vez que se trata de uma planta que já armazena muito em si.

As regas são espaçadas, pelo menos uma vez por semana, observando a necessidade do solo.

Como é a floração da planta?

O biólogo Bruno Flor lembra que a floração da planta jade costuma acontecer no inverno e na primavera. No entanto, é preciso que ela esteja “bem cuidada e adubada” para liberar flores.

“Normalmente, também, quando a planta está adulta e bem grande, as florações acontecem com mais facilidade”, orienta o especialista.

Segundo ele, as flores costumam ser brancas ou rosa e em forma de inflorescência, ou seja, pequenos ramos com um conjunto de flores ainda menores.

Dicas para decorar a casa

A planta jade fica bem em ambientes internos e externos. Fora, ela pode, por exemplo, ficar bem como pequenos arbustos ou compor cenários com outras suculentas e até com cactos e mandacarus.

Legenda: A planta jade também pode ser usada para compor o cenário junto a outras espécies. Foto: Shutterstock

Também pode embelezar o espaço em vasos grandes, com cachepôs.

Legenda: A planta jade pode ser plantada em vasos grandes, se assemelhando a uma árvore. Foto: Shutterstock

Dentro de casa, ela pode ser colocada em parapeitos de janela, próximo a portas ou em cima de mesas e prateleiras.

Legenda: Parapeitos de janela são locais ideais para cultivar plantas jade. Foto: Shutterstock

Onde comprar?

Jardim do Seu Flor

Endereço: Rua Padre Valdevino, 1265

Horário de funcionamento: Terça a sexta-feira, de 12h às 18h, e aos sábados, de 9h às 13h



Mercado das Flores

Endereço: Avenida Pontes Vieira, 417

Horário de funcionamento: Terça a sexta-feira, de 9h às 17h, e aos sábados e domingos, de 9h às 13h

Tipos de planta jade

Há uma planta também exótica que, embora seja chamada de ‘trepadeira jade’, pouco se assemelha à Crassula ovata. A ‘trepadeira jade’, possivelmente originária de países asiáticos, tem flores que se apresentam em longos cachos e suas pétalas têm a forma de “garras”.

Legenda: A trepadeira jade é outra espécie de planta. Foto: Shutterstock

Essa espécie, que pode ter mais de dez metros de altura, brilha de maneira específica ao entrar em contato direto com o sol, lembrando o aspecto de uma pedra preciosa, de fato.

Suas flores podem ser azuis esverdeadas, como jades, ou em tons de branco, vermelho, amarelo e laranja. Há, também, um tipo ainda mais raro, roxo, chamado de “jade negra”.

*Bruno Flor é biólogo, florista e proprietário do Jardim do Seu Flor, em Fortaleza.