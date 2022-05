Bonsai: veja significado, como cuidar e tipos

O Bonsai, que se assemelha a uma miniatura de árvore, é uma forma de arte derivada de uma antiga prática chinesa de horticultura. De acordo com o presidente da Associação de Bonsai do Rio de Janeiro (UBRJ), Humberto Dellatore*, o plantio foi reconstruído sob a influência do zen-budismo japonês.

A palavra "Bon-sai" é um termo japonês que, traduzido literalmente, significa "plantado em uma bandeja", segundo o presidente da Associação de Bonsai do Rio de Janeiro (UBRJ), Humberto Dellatore.

Buscando responder as dúvidas envolvendo a temática, o Diário do Nordeste conversou sobre o assunto com Humberto e com o professor de floricultura na Universidade Federal do Ceará (UFC), Dr.Roberto Takane**. Confira:

O que é um bonsai?

O bonsai se configura como uma técnica de cultivo milenar, na qual as plantas são cultivadas como se estivessem no seu ambiente em uma escala reduzida. Assim, elas podem ser criadas em vasos ou jardineiras, detalha o professor de floricultura na UFC, Dr.Roberto Takane.

Para ele, o bonsai se configuraria como uma adaptação de "corpo" a fim de ser plantado em pequenos espaços.

Já para o presidente da Associação de Bonsai do Rio de Janeiro, Humberto Dellatorre, a árvore de Bonsai se configura como uma réplica da natureza, na forma de uma árvore em miniatura. Ela, portanto, não evidencia sinais de intervenções humanas.

Legenda: Bonsai é uma forma de arte derivada de uma antiga prática chinesa de horticultura Foto: Shutterstock

O que um Bonsai representa?

O bonsai pode representar distintas perspectivas, como a natureza em escala melhor em ambientes que diferem de sua origem natural, relata Dr.Roberto.

Para Humberto, bonsai representa uma fascinante e única forma de arte capaz de entrelaçar técnicas de horticultura e estética asiática. “A arte para mim representa a beleza da natureza reproduzida pelas mãos humanas proporcionando ao praticante momentos de relaxamento e aproximação com a natureza”, compartilha.

Legenda: A intenção é que o bonsai em pareça uma árvore com muita idade na natureza Foto: Shutterstock

Quais os tipos?

Não é possível declarar que existem tipos específicos de espécies de bonsai, aponta Dellatorre. Segundo o especialista, é realizada a busca por copiar o formato que as árvores apresentam na natureza. Assim, é possível fazer bonsai com a maioria das espécies de árvore e arbustos de tronco lenhoso, no entanto, não há espécies especificas.

Como cuidar de um Bonsai?

Legenda: É necessário ter cuidados de rega e adubação Foto: Shutterstock

O bonsai requer os mesmos cuidados básicos de cultivo de plantas ornamentais. Segundo Takane, é necessário conhecer o funcionamento das folhas, caules, raízes, fotossíntese, assim como necessidade de substrato, rega e adubação. Todos esses fatores variam a depender do tipo.

No entanto, dentre os cuidados gerais para se estar atento está:

Realizar a poda quando necessário;

Escolher o vaso indicado para o bonsai que irá comprar;

Manter cuidados contra pragas e doenças;

Adubar corretamente.

Como podar?

O bonsai pode receber diversos tipos de técnicas, como poda de estética, poda de frutificação e poda de limpeza. No entanto, Takane aconselha que o dono do bonsai conheça a planta para ter uma base melhor do próprio objetivo na poda.

Legenda: Não se deve cortar galhos ou folhas com a mesma tesoura de cortar papel Foto: Shutterstock

Para realizá-la, é necessário ter os equipamentos certos, como tesoura de poda. "Não se deve cortar galhos ou mesmo folhas com tesoura de cortar papel, ou outro equipamento que não seja para esta finalidade", detalha.

Por que é bom ter Bonsai?

Para Takane, o bonsai deve ser adquirido por pessoas com conhecimento sobre as plantas no geral, uma vez que mantê-la requer cuidados específicos. No entanto, relata ser de "grande valia e de muita satisfação" quando ele apresentam a sua floração.

*Humberto Dellatorre é presidente da Associação de Bonsai do Rio de Janeiro - UBRJ

**Prof.Dr.Roberto Takane é professor de floricultura na Universidade Federal do Ceará (UFC), com mais de dez livros publicados na área. Mantém um canal no YouTube com informações e dicas específicas sobre plantas e cuidados: canal oficial.