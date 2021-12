Manjericão: quais são os benefícios e como consumir

O manjericão é uma erva aromática com propriedades que ajudam a prevenir e a tratar problemas de saúde como gripes, pressão alta, infarto ou insônia.

De acordo com a nutricionista Gabriella Frutuoso*, ele tem origem na Ásia, principalmente na Índia, onde é cultivado há mais de 5 mil anos.

Chamado cientificamente como Ocimum basilicum, o manjericão também é conhecido como manjericão-de-folha-larga, manjericão doce, alfavaca, alfavaca doce, basilicão e erva-real.

A erva aromática pode ser encontrada em feiras, lojas que vendem produtos naturais, bem como em supermercados.

Ela pode ser usada como molhos, saladas e sucos, além de chás, banhos, cataplasmas (substância medicamentosa de consistência pastosa) e óleos essenciais.

Propriedades

Segundo a especialista, o manjericão é rico em óleos essenciais, como geraniol, eugenol e linalol, e tem ótimas quantidades de antioxidantes, como taninos, saponinas e flavonoides.

Gabriella Frutuoso diz que a erva aromática tem propriedades antiespasmódica, digestiva, diurética, sedativa e antioxidante, que ajudam a prevenir e a combater problemas de saúde, como gripes, pressão alta, infarto ou insônia.

Benefícios

Tratamento de gripes, resfriados e bronquites

O manjericão é antioxidante, e isso ajuda no relaxamento dos músculos dos pulmões, melhorando a respiração e aliviando a tosse nos casos de gripes, resfriados e bronquites.

Além disso, por ter propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas, alivia a irritação pulmonar e ajuda a combater os vírus responsáveis por gripes e resfriados.

Melhora a digestão

A erva é rica em ácido ursólico, um composto com atividade antioxidantes e anti-inflamatória que protege e melhora as funções do fígado, melhorando a digestão.

Previne e trata a pressão alta

O eugenol é o óleo essencial presente em maior quantidade no manjericão e contribui para o relaxamento dos vasos sanguíneos, prevenindo e ajudando a tratar a pressão alta.

Os antioxidantes presentes, como taninos, saponinas e flavonoides, também evitam a formação de radicais livres no organismo que podem causar danos nas artérias, ajudando na prevenção e controle da pressão alta.

Combate ansiedade, depressão e insônia

A planta tem boas quantidades de geraniol e linalol, duas substâncias presentes no óleo essencial que atuam no sistema nervoso central, proporcionando relaxamento e melhorando os quadros de depressão, ansiedade e insônia.

Previne infarto e aterosclerose

Rico em antioxidantes, como flavonoides e taninos, que ajudam a diminuir os níveis de LDL — o "colesterol ruim" — no sangue, o consumo pode prevenir doenças como infarto, derrame e aterosclerose.

Trata feridas e picadas de insetos

Pelas propriedades antissépticas e antimicrobianas, podendo ser usado como cataplasma, uma pasta caseira feita com plantas e óleos vegetais, e aplicada diretamente na pele. Este uso é muito eficaz para tratar feridas na pele e picadas de insetos.

Ajuda na perda de peso

Por ser um potente diurético, o manjericão contribui para diminuir o excesso de líquido do corpo, contribuindo para a perda de peso.

Além disso, também ajuda a controlar a ansiedade relacionada à compulsão alimentar, equilibrando a fome e diminuindo o consumo de alimentos calóricos.

Alivia enxaqueca

O óleo essencial é rico em mentol, geraniol e linalol, que têm propriedades relaxantes e anestésicas, que podem aliviar a enxaqueca quando inalado ou aplicado na pele.

Trata aftas, dor de garganta e amigdalite

Por ter ação antioxidante, anti-inflamatória e antimicrobiana, o manjericão pode ser usado em chás, bochechos ou gargarejos para tratar aftas, gengivite, dor de garganta e amigdalite.

Ajuda na visão

A vitamina A presente tem propriedades antioxidantes altamente benéficas à saúde ocular.

Auxilia contra pedras nos rins

Contém uma substância conhecida pelo nome de ácido acético, que ajuda a decompor as pedras nos rins.

Contraindicações

Conforme a nutricionista, a erva é contraindicada em altas doses durante a gravidez, em crianças com menos de 12 anos e em mulheres em fase de lactação.

No entanto, afirma Gabriella Frutuoso, "com moderação não existe nenhum problema que esse público consuma".

Como usar o manjericão

Além de molhos, saladas e sucos, chás e banhos, pode ser usado como óleo essencial e cataplasma (veja abaixo como fazer).

Óleo essencial

Pingar 1 gota do óleo essencial em colar aromático, ou inalador pessoal, até 3 vezes ao dia;

Inalando o óleo essencial diretamente do frasco por 2 a 3 segundos ou diluir 1 gota dele em 1 colher de sopa de óleo vegetal, como óleo de jojoba, coco ou abacate e massagear a pele.

Cataplasma

Colocar em uma tigela 2 colheres de sopa de folhas da erva fresca e amassar bem até formar uma pasta e aplicar diretamente sobre a ferida ou picada de inseto

Perguntas frequentes

Manjericão pode ser consumido cru?

Gabriella Frutuoso explica que a planta pode, sim, ser consumida crua, desde que as folhas sejam higienizadas antes de comer. "Pode ser usado para enfeitar um prato, por exemplo, em cima de um arroz".

Para que serve a flor da planta?

A especialista conta que a flor da erva tem sabor amargo e, geralmente, é usada como enfeite, para perfumar álcool de limpeza ou para aromatizar vinagre.

Receitas

Chá de manjericão

Ingredientes:

10 folhas de manjericão fresco;

2 xícaras de água fervente.

Modo de preparo:

Lave bem as folhas enquanto ferve a água. Quando a água começar a borbulhar no fogo, desligue. Agora é só colocar as folhas dentro e deixar em infusão por 5 minutos e estar pronto para consumo.

Suco de manjericão

Ingredientes:

8 folhas de manjericão fresco;

3 rodelas de abacaxi;

3 cubos de gelo;

100 ml de água filtrada.

Modo de preparo:

Cortar o abacaxi em rodelas finas. Lavar as folhas de manjericão e colocar no liquidificador. Adicionar os cubos de gelo, a água e bater bem. Transferir para um copo e servir.

*Gabriella Leandro Frutuoso é graduada em Nutrição pela Universidade de Fortaleza (Unifor), pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional pelo Instituto Centro de Nutrição Funcional Valéria Paschoal (VP) e em Saúde Pública pela Universidade Estadual do Ceará (Uece). É certificada para uso Ultrassom BodyMetrix, equipamento portátil para avaliação da composição corporal, e atua na Secretaria de Saúde de Caucaia e em clínica particular em Fortaleza, atendendo todos os públicos.