Bebê de 8 dias é salvo por PM após se engasgar com leite materno no bairro Vila União; veja vídeo

Um bebê recém-nascido, com apenas oito dias de vida, foi salvo de engasgo por uma equipe da 1ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar do Ceará. O salvamento aconteceu na tarde de terça-feira (30), no bairro Vila União, na capital cearense.

Conforme informado pela PM, por volta de 14h30, a composição fazia patrulhamento de rotina quando se deparou com uma senhora gritando por ajuda, pois o neto de apenas oito dias de vida encontrava-se engasgado com leite.

Veja salvamento:

A equipe foi até a casa e, de imediato, um dos militares realizou a manobra de Heimlich e conseguiu desobstruir as vias respiratórias da vítima, que voltou a ter sinais vitais.

Após o ocorrido, o bebê foi encaminhado a uma unidade hospitalar para avaliação médica e passa bem.

Veja também Ceará Tremor de terra é registrado em Itatira, no interior do Ceará Ceará Justiça cearense apresenta primeiras sentenças utilizando linguagem simples

Manobra de Heimlich

Conforme o Ministério da Saúde, a manobra de Heimlich é uma técnica de primeiros socorros que pode ser feita por qualquer pessoa com treinamento.

Na ação, utilizam-se as mãos para fazer pressão sobre o diafragma da pessoa engasgada, o que simula uma tosse forçada, que faz com que o objeto seja expulso das vias aéreas.