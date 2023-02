Igreja é furtada três vezes em menos de 24 horas no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza

A Igreja do Nazareno, localizada no bairro Joaquim Távora, foi alvo de três furtos em menos de 24 horas. Em imagens de câmeras de segurança, dois homens aparecem procurando objetos de valores. Uma TV de 32 polegadas e até panelas foram levados pela dupla.

O pastor Wellington Luciano, responsável pela direção da igreja, declarou que integrantes da banda descobriram o primeiro furto no sábado (11), às 18h30.

"Nosso grupo ensaia aos sábados para o culto das manhãs de domingo. Ao chegar, percebemos que o local estava sem energia, com pingos de sangue e o forro do teto quebrado", explicou o pastor.

Segundo o religioso, o sangue encontrado no local deve ser de um dos invasores. "Eles chegaram a se cortar quando quebraram o forro do teto", relatou.

De imediato, após entender o que havia ocorrido, a polícia foi acionada e houve registro de Boletim de Ocorrência (B.O).

Igreja foi esvaziada por direção após furtos. Veja antes e depois:

Por volta de 23h, quando o pastor Wellington estava em casa, novamente os homens entraram na igreja. Por uma câmera de vigilância, ele conseguiu ver a ação. E voltou a ligar para a Polícia ir até o local.

A terceira e última entrada aconteceu na manhã de domingo (12). Por volta de 7h, o pastor Wellington Luciano foi notificado pela câmera sobre a entrada de pessoas na Igreja. Novamente, ele acionou o trabalho da Polícia.

Logo após o último furto, para proteger pessoas e o patrimônio da Igreja, todos os objetos de valores foram retirados. "Esvaziamos o prédio. Muita insegurança no local", informou o pastor.

Conforme o religioso, cerca de 50 pessoas acompanham os cultos às terças e domingos. Com objetivo de proteger os fiéis, a direção estuda deixar o endereço atual. "Já conversei coma liderança da Igreja. Decidimos que não tem condição em permanecer lá".

A Igreja informou ainda que os cultos programados para terça e domingo desta semana estão suspensos.

Investigações

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará apura os furtos registrados.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e realizou buscas na região. O caso é investigado pelo 4º Distrito Policial (4º DP), unidade que realiza diligências para identificar a autoria do crime.

A população pode contribuir com as investigações repassando informações. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, WhatsApp por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3101-2047, da delegacia do 4º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.