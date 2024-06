Bebê baleada em praça de Fortaleza segue internada no IJF

A bebê de nove meses baleada em tiroteio que ocorreu na sexta-feira (14), no bairro Joaquim Távora, segue internada no Instituto Doutor José Frota (IJF), neste domingo (16), segundo a jovem Victoria Lima, 21 anos, moradora da região onde aconteceu a troca de tiros e que ajudou a socorrer a bebê.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, ela afirma que a menina está em estado grave e deve passar pela segunda cirurgia neste domingo (16). "Ela [a bebê] ficou em coma, em estado grave na UTI, mas ela não estava respondendo como esperado. Aí fez vários exames que o médico passou e hoje pela manhã iria passar pela segunda cirurgia", relata.

Um familiar da vítima também confirmou que ela deveria ser submetida à nova cirurgia.

Na sexta (14), Victoria e o namorado levaram a bebê e o pai ao IJF após o tiroteio. Ao chegarem ao hospital, a menina foi atendida com prioridade.

“Minha casa é na rua da praça. Era mais ou menos umas 22 horas. A gente tem um espetinho que fica aqui na rua, estava aberto normal, e escutou o som dos tiros, que foram na praça”, relatou, em entrevista ao Diário do Nordeste no sábado (15).

Ao chegar no local de carro com o namorado, eles foram abordados por um homem que segurava “um paninho amarelo cheio de sangue”. “A gente ficou olhando sem entender e ele (falou): ‘É carona? Pode me dar carona para o hospital? A minha bebê foi atingida com um tiro na cabeça’. Foi um baque”, segue.

“A gente conseguiu colocar ele dentro do carro e fomos para o IJF o mais rápido que conseguiu, em tipo cinco minutos. É uma situação que não tem como pensar”, afirma.

Segundo Victória, a família é humilde e não tem celular, mas ela tem conseguido atualizações sobre o estado de saúde da bebê através de pessoas próximas à família.

O Diário do Nordeste entrou em contato com o IJF para mais informações sobre o estado de saúde da bebê, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

TIROTEIO NO JOAQUIM TÁVORA

Um homem foi morto e uma bebê de nove meses foi baleada em tiroteio ocorrido na noite de sexta-feira (14) nas proximidades da Praça Joaquim Távora. Conforme relatos de moradores e pessoas que estavam no local no momento do ocorrido, o caso ocorreu na rua Fiscal Vieira, ao lado da Praça Joaquim Távora, que fica na avenida Pontes Vieira.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima, ainda não identificada formalmente, foi morta em via pública por disparos que também lesionaram a bebê, que foi levada para uma unidade hospitar.

Em operação conjunta, as polícias Civil e Militar localizaram no sábado (15) três suspeitos de participar da troca de tiros no bairro Joaquim Távora. Dois dos suspeitos foram presos e um foi morto em confronto com os policiais.

Informações e denúncias podem ser feitas de forma anônima para os números 181 e (85) 3101-0181 (WhatsApp), da Secretaria, ou (85) 3257-4807 (WhatsApp), do Departamento.