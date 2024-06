Tiroteio na Praça do Joaquim Távora: dois suspeitos são presos e um é morto em ação da Polícia

Em operação conjunta, as polícias Civil e Militar localizaram, neste sábado (15), três suspeitos de participar da troca de tiros ocorrida no bairro Joaquim Távora na noite desta sexta-feira (14). Dois dos suspeitos foram presos e um foi morto em confronto com os policiais.

Segundo nota enviada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), "as primeiras capturas ocorreram em um imóvel no bairro do São João do Tauape, quando as equipes policiais localizaram e prenderam dois homens, com idades de 19 e 37 anos, em posse de drogas. O indivíduo de 37 anos já possui antecedentes por violência doméstica e desacato".

Ambos serão autuados por tráfico de drogas e investigados pelo envolvimento no crime registrado nas proximidades da Praça do Joaquim Távora.

A segunda parte da operação ocorreu no bairro Alto da Balança, onde o terceiro suspeito – que, segundo a SSPDS, foi apontado como principal suspeito do crime no Joaquim Távora – foi localizado.

De acordo com testemunhas, ele estava em um motel localizado na Avenida Governador Raul Barbosa, ao perceber a chegada dos policiais, começou a efetuar disparos contra as equipes. Segundo a SSPDS, neste momento, os policiais revidaram e o homem morreu. Uma pistola e munições foram apreendidas.

Tiros na praça

Conforme relatos de pessoas que estavam no local no momento do ataque na praça, o tiroteio que vitimou um homem e lesionou gravemente a bebê de nove meses ocorreu na Rua Fiscal Vieira, ao lado da Praça Joaquim Távora, que fica na avenida Pontes Vieira.

A identidade do homem que morreu não foi divulgada pelas autoridades. A bebê foi levada ao Instituto José Frota (IJF) por moradores da região e, até a manhã deste sábado (15), se encontrava em estado grave na UTI.

Até o momento, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) não divulgou as circunstâncias que ocasionaram a troca de tiros. A secretaria afirma que o caso está sendo investigado pela 10ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.

Informações e denúncias podem ser feitas de forma anônima para os números 181 e (85) 3101-0181 (WhatsApp), da Secretaria, ou (85) 3257-4807 (WhatsApp), do Departamento.