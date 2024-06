Homem é morto e bebê baleada em tiroteio na Praça Joaquim Távora, em Fortaleza

Um homem foi morto e uma bebê de nove meses foi baleada em tiroteio ocorrido na noite desta sexta-feira (14) nas proximidades da Praça Joaquim Távora, no bairro Joaquim Távora.

🚨 Um homem foi morto e uma bebê de 9 meses foi baleada em tiroteio ocorrido na noite desta sexta (14) nas proximidades da Praça Joaquim Távora. Imagens mostram a correria no momento dos tiros. A bebê foi levada a uma unidade hospitalar.



Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima, ainda não identificada formalmente, foi morta em via pública por disparos que também lesionaram a bebê, que foi levada a uma unidade hospitalar.

Conforme relatos de moradores e pessoas que estavam no local no momento do ocorrido, o caso ocorreu na rua Fiscal Vieira, ao lado da Praça Joaquim Távora, que fica na avenida Pontes Vieira.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a jovem Victoria Lima, 21 anos, moradora da região, conta que ajudou a socorrer a bebê, levando ela e o pai dela ao Instituto José Frota após o ocorrido.

“Minha casa é na rua da praça. Era mais ou menos umas 22 horas. A gente tem um espetinho que fica aqui na rua, estava aberto normal, e escutou o som dos tiros, que foram na praça”, relata.

Ao chegar no local de carro com o namorado, eles foram abordados por um homem que segurava “um paninho amarelo cheio de sangue”. “A gente ficou olhando sem entender e ele (falou): ‘É carona? Pode me dar carona para o hospital? A minha bebê foi atingida com um tiro na cabeça’. Foi um baque”, segue.

“A gente conseguiu colocar ele dentro do carro e fomos para o IJF o mais rápido que conseguiu, em tipo cinco minutos. É uma situação que não tem como pensar”, afirma.

Segundo Victória, o homem compartilhou que estava na praça com os filhos e a mulher, que não queria parar no local.

“Ele acabou querendo passar, porque lá fica bastante gente, criança, tem pula-pula. Eles estavam lá sentados quando começou a acontecer o tiroteio. Ele conseguiu abaixar os filhos, mas um (disparo) perdido ainda pegou na neném”, relata a jovem.

Ao chegarem no IJF, a bebê foi atendida com prioridade. Segundo Victória, a família é humilde e não tem celular, mas ela conseguiu na manhã deste sábado (15) informações atualizadas sobre o estado de saúde da neném.

“Ontem, como ela tinha perdido muito sangue, ele (o pai) falou que ela não poderia fazer a cirurgia, aí ela ficou recebendo sangue. Hoje de manhãzinha, passou pela cirurgia e deu tudo certo, porém ela tá na UTI em estado bem grave”, compartilha.

Não há, ainda, informações sobre as circunstâncias do tiroteio ocorrido no local, conforme a SSPDS. A secretaria afirma que o caso está sendo investigado pela 10ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.

Informações e denúncias podem ser feitas de forma anônima para os números 181 e (85) 3101-0181 (WhatsApp), da Secretaria, ou (85) 3257-4807 (WhatsApp), do Departamento.