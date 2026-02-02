Mulher é presa suspeita de agredir o filho com panela de pressão, no Interior do Ceará

Uma mulher de 18 anos foi presa nesta segunda-feira (2) em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) suspeita de agredir o filho com uma panela de pressão. O caso aconteceu em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense.

Em nota ao Diário do Nordeste, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) afirmou que foi acionada no início da madrugada para atender uma ocorrência de desordem na unidade de saúde.

Ao chegarem no local, os agentes encontraram a suspeita, identificada como Maria Thamilly da Silva, com um comportamento "bastante alterado".

Por meio dos funcionários da UPA, os policiais descobriram que a suspeita danificou a porta de acesso e agrediu a criança de um ano e 11 meses no local.

" Diante dos fatos, foi dada voz de prisão à suspeita, que foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte, onde foi autuada em flagrante por lesão corporal", disse a PMCE.

À reportagem, ​a UPA 24h Limoeiro, sob gestão do Instituto Diva Alves do Brasil (IDAB), esclareceu que "todos os pacientes admitidos na unidade recebem assistência integral, seguindo rigorosamente os protocolos médicos e éticos".

"Sobre o ocorrido, informamos que a Polícia Militar foi acionada para conter um episódio de exaltação, visando garantir a integridade física de pacientes, acompanhantes e da equipe de saúde".

Por fim, o IDAB afirmou que um relatório oficial sobre o incidente será enviado à Secretaria Municipal de Saúde "para os devidos procedimentos administrativos, conforme preconiza o contrato de gestão e as normas do Sistema Únido de Saúde (SUS)".

*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.