Um dos homens ‘mais perigosos do País’ é preso no Ceará, anuncia Elmano

Sidney Rodrigo Aparecido Piovesan, conhecido como El Cid, foi preso pela Polícia militar do Ceará (PMCE), nesta quarta-feira (4), anunciou o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), em publicação no Instagram. O foragido fugiu de uma penitenciaria paulista em 2022.

“Um dos bandidos mais perigosos do país, El Cid, chefe da célula terrorista do PCC, é preso pela nossa PM no Ceará. Fugiu de penitenciária paulista, veio se esconder no Ceará, e aqui não teve vida fácil. Capturado pela polícia cearense e entregue à PF. Parabéns à nossa polícia!!!”, comunicou Elmano.

O capturado é responsável por atentados a agentes públicos, como planejar a morte do promotor de Justiça de São Paulo, Lincoln Gakiya, e do coordenador dos presídios da região oeste de São Paulo, Roberto Medina. Cid também é suspeito de ser um dos mentores do plano de sequestro do senador Sérgio Moro (União Brasil), em 2023.

Segundo a PMCE, em nota o Diário do Nordeste, contra Cid havia dois mandados de prisão em abertos, oriundos de São Paulo, pelos crimes de associação ao tráfico de drogas e homicídio.

PRISÃO EM EUSÉBIO

O suspeito, conhecido por ações criminosas em todo o Brasil, foi abordado na cidade do Eusébio com documento de identidade falso e após prisão da esposa, que estava indo para São Paulo, também com documento falso.

“O fato iniciou quando uma abordagem de rotina, na madrugada desta quarta-feira (4), do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), na cidade de Iguatu, resultou na captura de uma mulher por falsidade ideológica”, informou a PMCE.

Com base em levantamentos da Assessoria de Inteligência da PMCE (Asint), após informações de onde ela residia, equipes do 15º Batalhão de Polícia Militar (15ºBPM) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) abordaram El Cid próximo a um condomínio de luxo na cidade do Eusébio.

Ele estava com dois mandados de prisão em aberto de preventiva por homicídio e regressão cautelar por associação para o tráfico de drogas, ambos oriundos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), em janeiro do corrente ano.

"A ocorrência está sendo apresentada na Polícia Federal para os procedimentos cabíveis", concluiu a nota da PMCE.