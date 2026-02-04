Namorado mata universitária por ciúmes após jovem pedir corrida por aplicativo para ir a aniversário
O motorista de APP chegou ao local de partida da corrida e se deparou com uma 'poça de sangue' próximo ao portão da residência.
A universitária e auxiliar administrativa da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) Luana Cordeiro do Nascimento, 27, foi vítima de feminicídio na noite dessa terça-feira (3), em Fortaleza. O suspeito pelo crime, o próprio namorado dela, Bruno Ribeiro da Silva, 30, foi preso em flagrante horas após o atentado.
Segundo as investigações, o crime aconteceu durante uma discussão do casal. Luana teria solicitado uma corrida por aplicativo para ir a um aniversário de um familiar, o que supostamente motivou ciúmes por parte do suspeito.
Bruno teria ordenado que a namorada não fosse ao aniversário e a golpeou com tesoura e pauladas na cabeça.
O motorista de APP chegou ao local de partida da corrida e se deparou com uma 'poça de sangue' próximo ao portão da residência. Ele quem acionou a Polícia.
O crime ocorreu no bairro Centro.
BUSCAS PELO SUSPEITO
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou que, após o crime, o suspeito fugiu em uma motocicleta até Morada Nova, onde pretendia embarcar em um caminhão com destino ao Pará.
Bruno foi preso em Morada Nova e autuado em flagrante pelo crime de feminicídio. Ele está à disposição da Justiça.
"Com o trabalho contínuo e integrado das forças de segurança, o homem – que já responde por ameaça no contexto de violência doméstica, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas, associação criminosa, crime contra o idoso e três ocorrências por roubo, sendo uma por roubo de carga – foi localizado e preso", disse a SSPDS.
NOTA DE PESAR
A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) divulgou nota de pesar sobre a morte da colaboradora e relembrou a trajetória de Luciana dentro da Pasta.
"Luciana ingressou na Rede Sesa como estagiária, por meio do projeto Primeiro Passo, atuou no Hospital Geral de Fortaleza (HGF) e, em 2024, passou a integrar o Nível Central da Secretaria, na Coordenadoria de Contratualização de Serviços Terceirizados (Coset). A Sesa reconhece a contribuição profissional de Luciana e se solidariza com seus familiares, amigos e colegas de trabalho neste momento de dor e luto. A Secretaria da Saúde do Ceará manifesta repúdio a toda e qualquer forma de violência contra a mulher e reafirma seu compromisso com a defesa da vida, do respeito e da dignidade humana".