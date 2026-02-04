Mortes violentas em queda no Ceará: janeiro de 2026 foi o mês menos letal desde 2019

O Ceará inicia 2026 apresentando queda drástica em ocorrências de mortes violentas. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), foram registrados 191 Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs), que englobam os crimes de homicídio doloso/feminicídio, lesão corporal seguida de morte e roubo seguido de morte (latrocínio).

O número representa uma redução de 29% se comparado a janeiro de 2025. As regiões com resultados mais significantes foram Fortaleza (36,4% de queda), Região Metropolitana (43,8%) e Região Norte (34,9%). Na Capital, foram 42 CVLIs no último mês.

A reportagem do Diário do Nordeste apurou junto aos dados da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) que janeiro foi o mês menos letal desde outubro de 2019.

Segundo a SSPDS, quando considerado apenas o primeiro mês de cada ano, janeiro de 2026 apresentou a maior redução da série histórica de mortes violentas.

A Pasta também destaca o resultado positivo em Maracanaú, com redução de 92,3% nas mortes violentas: uma ocorrência em janeiro de 2026 e 13 em janeiro de 2025.

Conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, divulgado pelo Diário do Nordeste, Maracanaú estava no ranking das 10 cidades mais violentas do Brasil. Foram considerados os registros de mortes violentas por taxa de 100 mil habitantes no ano de 2024.

TRABALHO INTEGRADO

O titular da SSPDS, secretário Roberto Sá, ressalta que os resultados positivos são fruto do trabalho integrado das forças de segurança e dos investimentos do Governo do Ceará.

“Dividir o estado em áreas, estabelecer responsáveis e definir metas. Atribuímos esse resultado à metodologia adotada, aos investimentos, à dedicação dos homens e mulheres da Segurança Pública e à estratégia de ampliar a visibilidade do policiamento ostensivo nos locais apontados pela Supesp como manchas criminais. O programa Ceará Contra o Crime é um exemplo de iniciativa do Governo do Estado que potencializa o combate à criminalidade, com o objetivo de trazer paz e tranquilidade para a população por meio de investimentos em recursos humanos e materiais”, afirmou.

Em 2025 houve aumento de 32,5% nas prisões e apreensões por CVLIs no Ceará.

A Secretaria acrescenta que a presença da Polícia Civil na RMF foi intensificada com a inauguração do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Grande Fortaleza.

"A nova unidade conta com quatro delegacias, responsáveis pela apuração de CVLIs nos municípios de Caucaia (AIS 12 e 26), onde está sediado o departamento, Maranguape (AIS 24), Maracanaú (AIS 14) e Pacatuba (AIS 24). A implantação do DHPP na RMF integra o conjunto de medidas adotadas pelo Governo do Ceará para o enfrentamento da criminalidade na região", segundo a SSPDS.