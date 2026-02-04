Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mortes violentas em queda no Ceará: janeiro de 2026 foi o mês menos letal desde 2019

Foram registrados 191 homicídios/feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. O número representa uma redução de 29% se comparado a janeiro de 2025.

Escrito por
Emanoela Campelo de Melo emanoela.campelo@svm.com.br
Segurança
muro pichacao paz, comunidade.
Legenda: O número representa uma redução de 29% se comparado a janeiro de 2025.
Foto: Kid Júnior.

O Ceará inicia 2026 apresentando queda drástica em ocorrências de mortes violentas. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), foram registrados 191 Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs), que englobam os crimes de homicídio doloso/feminicídio, lesão corporal seguida de morte e roubo seguido de morte (latrocínio).

O número representa uma redução de 29% se comparado a janeiro de 2025. As regiões com resultados mais significantes foram Fortaleza (36,4% de queda), Região Metropolitana (43,8%) e Região Norte (34,9%). Na Capital, foram 42 CVLIs no último mês.

A reportagem do Diário do Nordeste apurou junto aos dados da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) que janeiro foi o mês menos letal desde outubro de 2019. 

Segundo a SSPDS, quando considerado apenas o primeiro mês de cada ano, janeiro de 2026 apresentou a maior redução da série histórica de mortes violentas.

A Pasta também destaca o resultado positivo em Maracanaú, com redução de 92,3% nas mortes violentas: uma ocorrência em janeiro de 2026 e 13 em janeiro de 2025.

Veja também

teaser image
Segurança

Mulher encontra microcâmera em banheiro público no Interior do Ceará

teaser image
Segurança

Operação mira grupos criminosos e cumpre mandados no Ceará e outros estados

teaser image
Segurança

MPCE recebe novas denúncias contra médico preso por assediar aluna em Quixadá

Conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, divulgado pelo Diário do Nordeste, Maracanaú estava no ranking das 10 cidades mais violentas do Brasil. Foram considerados os registros de mortes violentas por taxa de 100 mil habitantes no ano de 2024. 

TRABALHO INTEGRADO

O titular da SSPDS, secretário Roberto Sá, ressalta que os resultados positivos são fruto do trabalho integrado das forças de segurança e dos investimentos do Governo do Ceará.

“Dividir o estado em áreas, estabelecer responsáveis e definir metas. Atribuímos esse resultado à metodologia adotada, aos investimentos, à dedicação dos homens e mulheres da Segurança Pública e à estratégia de ampliar a visibilidade do policiamento ostensivo nos locais apontados pela Supesp como manchas criminais. O programa Ceará Contra o Crime é um exemplo de iniciativa do Governo do Estado que potencializa o combate à criminalidade, com o objetivo de trazer paz e tranquilidade para a população por meio de investimentos em recursos humanos e materiais”, afirmou.

Em 2025 houve aumento de 32,5% nas prisões e apreensões por CVLIs no Ceará.

A Secretaria acrescenta que a presença da Polícia Civil na RMF foi intensificada com a inauguração do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Grande Fortaleza. 

"A nova unidade conta com quatro delegacias, responsáveis pela apuração de CVLIs nos municípios de Caucaia (AIS 12 e 26), onde está sediado o departamento, Maranguape (AIS 24), Maracanaú (AIS 14) e Pacatuba (AIS 24). A implantação do DHPP na RMF integra o conjunto de medidas adotadas pelo Governo do Ceará para o enfrentamento da criminalidade na região", segundo a SSPDS.

 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
muro pichacao paz, comunidade.
Segurança

Mortes violentas em queda no Ceará: janeiro de 2026 foi o mês menos letal desde 2019

Foram registrados 191 homicídios/feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. O número representa uma redução de 29% se comparado a janeiro de 2025.

Emanoela Campelo de Melo
Há 1 hora
homem embaçado saindo do forum clovis bevilaqua fachada calçada.
Segurança

Após 12 anos da morte de jovem em acidente, comerciante é condenado a prestar serviços à comunidade

Durante a sessão plenária, o acusado confessou que ingeriu bebida alcoólica em uma festa onde ele e os amigos estavam horas antes da colisão.

Emanoela Campelo de Melo
Há 1 hora
A imagem mostra vários policiais civis, em pé, fardados e armados, fazendo uma reunião antes de uma operação.
Segurança

Três PMs e um perito são presos em operação contra fraude ao concurso da Polícia Civil do CE

Os servidores públicos detidos são funcionários dos estados de Pernambuco e Bahia.

Messias Borges
Há 2 horas
carro viatura policia militar, adesivo.
Segurança

PMs são condenados no Ceará por torturar jovem com afogamento e estupro

Os agentes teriam usado um cabo de vassoura durante as agressões.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
A foto mostra um policial federal de costas, fardado e com balaclava, em uma rua onde há uma viatura da Polícia Federal e outros dois carros estacionados.
Segurança

'Mulas engolidas': como funcionava esquema de tráfico de drogas do Ceará para a Europa

As investigações identificaram ao menos 49 envolvidos com a organização criminosa.

Messias Borges
04 de Fevereiro de 2026
pes pernas braços foto preto e branco mulher sentada no chao, posicao de tristeza, defesa.
Segurança

Justiça do Ceará afasta conselheiro tutelar acusado de crimes sexuais

A vítima era funcionária do Conselho Tutelar de Eusébio.

Redação
03 de Fevereiro de 2026
A foto mostra autoridades do Governo do Ceará participando de uma coletiva de imprensa, com a presença de jornalistas e fotógrafos.
Segurança

Estado traça meta de redução de homicídios em 7,5% para 2026

Segundo o governador Elmano de Freitas, é importante que 'o profissional (da Segurança Pública) perceba que, com seu esforço, ele pode alcançar aquela meta'.

Messias Borges
03 de Fevereiro de 2026
policial militar fardado de costas ao lado de viatura.
Segurança

PM é suspeito de abandonar posto, furtar bicicleta e tentar matar casal que não emprestou moto a ele

O caso foi registrado no Interior do Ceará.

Redação
03 de Fevereiro de 2026
Viaturas da PMCE.
Segurança

Elmano entrega 26 novas viaturas blindadas à Polícia Militar

Ao todo, serão 136 novos veículos entregues às forças de Segurança do Estado.

Redação
03 de Fevereiro de 2026
Diocese apura supostas falas transfóbicas de padre durante missa em Quixadá; veja vídeo
Segurança

Diocese apura supostas falas transfóbicas de padre durante missa em Quixadá; veja vídeo

Religioso argumenta que identidade de gênero seria "anticristo". Fiéis divulgaram vídeo de padre durante missa em Quixadá.

Carol Melo
03 de Fevereiro de 2026
fachada dhpp delegacia viatura pericia forense pefoce.
Segurança

Comerciante vai a júri nesta terça (2) por morte de jovem de 19 anos em Fortaleza

O julgamento já foi remarcado pelo menos seis vezes.

Redação
03 de Fevereiro de 2026
poste pichado sigla comando vermelho, homem empurrando carrinho rua de fortaleza.
Segurança

Racha no CV: Polícia prende 'Shoyu', acusado de envolvimento em guerra interna de facção no Ceará

Duas pessoas foram assassinadas em menos de duas semanas.

Redação
03 de Fevereiro de 2026
Foto do acidente na Avenida Washington Soares
Segurança

Ciclista morre após colisão com carro conduzido por suplente de deputado estadual

Vitima teria sido arrastada por 2 km, segundo relato do irmão dela, em Boletim de Ocorrência (B.O).

Bergson Araujo Costa
02 de Fevereiro de 2026
Rua costeira com palmeiras altas, casas de telhado vermelho e um céu azul parcialmente nublado. A casa é a sede do Quartel dos Bombeiros em Icaraí, no Ceará.
Segurança

Bebê de 1 ano morre afogado em piscina na praia do Icaraí, no Ceará

Criança foi levada ao quartel dos bombeiros pela irmã adolescente e por um adulto, mas já chegou ao local sem sinais vitais.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Veículo de polícia militar estacionado na rua com árvores ao fundo e linhas de energia no céu, destacando a palavra 'POLICIA' na viatura.
Segurança

Mulher é presa suspeita de agredir o filho com panela de pressão, no Interior do Ceará

A ocorrência foi em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Juazeiro do Norte.

Paulo Roberto Maciel*
02 de Fevereiro de 2026
Pedro Lobo.
Segurança

Suplente de deputado é detido por importunação sexual em Juazeiro do Norte

Parlamentar foi conduzido para a delegacia da PF no aeroporto da cidade.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Governador Elmano de Freitas.
Segurança

Ceará deve abrir 5 mil novas vagas no sistema prisional, anuncia Elmano

Governador pediu rigor na revisão de apenados do Ceará.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Investigação revela 'batismo' de 692 membros da GDE
Segurança

Investigação revela 'batismo' de 692 membros da GDE no Ceará

Durante o cadastro, os novos membros enviavam fotos, 'vulgos', 'padrinhos' no crime e funções que desejavam exercer.

Geovana Almeida*
02 de Fevereiro de 2026
Cão farejador da Polícia Civil do Ceará está sentado à frente de uma mesa com dezenas de tabletes de drogas apreendidas, com painel ao fundo exibindo os logotipos da Polícia Civil, do Governo do Ceará e do Denarc.
Segurança

Polícia Civil prende homem e apreende 45 kg de drogas em São Gonçalo do Amarante

O material ilícito estava escondido em um carro que vinha de Manaus para Fortaleza.

Redação
01 de Fevereiro de 2026
Foto mostra carro roubado usado por suspeitos mortos em confronto com a Polícia em Itapipoca.
Segurança

Três suspeitos morrem em confronto com a Polícia em Itapipoca, no interior do Ceará

PMCE apreendeu armas de fogo, colete, munições e carro clonado na ocorrência.

Redação
01 de Fevereiro de 2026