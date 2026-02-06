Por que chefes do primeiro escalão da facção PCC procuram o Ceará para morar?

A prisão de Sidney Rodrigo Aparecido Piovesan, conhecido como 'El Cid' ou 'Syd', no Ceará, na última quarta-feira (4), revelou que mais um chefe do primeiro escalão da facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC) escolheu terras cearenses para morar.

Em fevereiro de 2018, Rogério Jeremias de Simone, o 'Gegê do Mangue', apontado como um dos principais líderes do PCC em liberdade, foi assassinado ao lado do "braço direito" dele na organização criminosa, Fabiano Alves de Souza, o 'Paca', em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Dois anos antes, em março de 2016, Alejandro Juvenal Herbas Camacho Júnior, conhecido como 'Júnior' ou 'Marcolinha', foi preso pela Polícia Federal (PF) em Fortaleza. Ele é irmão do número 1 do PCC, Marcos Willians Herbas Camacho, o 'Marcola'.

'El Cid' estava com dois mandados de prisão preventiva em aberto, por homicídio e associação para o tráfico de drogas, expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), e era considerado foragido da justiça desde 2022. A captura aconteceu no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Ele é acusado de ser um dos mentores do plano de sequestro do senador Sérgio Moro (União Brasil), em 2023, e de planejar os assassinatos do promotor de Justiça de São Paulo, Lincoln Gakiya, e do coordenador dos presídios da região oeste de São Paulo, Roberto Medina. Os planos criminosos não foram colocados em prática.

A prisão foi comemorada pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), nas redes sociais: "Um dos bandidos mais perigosos do país, El Cid, chefe da célula terrorista do PCC, é preso pela nossa PM no Ceará. Fugiu de penitenciária paulista, veio se esconder no Ceará, e aqui não teve vida fácil. Capturado pela polícia cearense e entregue à PF. Parabéns à nossa polícia!".

Motivos para residir no Ceará

Uma fonte da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) afirmou à reportagem que 'El Cid' veio morar no Ceará para se esconder da Polícia de São Paulo.

Em São Paulo, todo mundo estava no rastro dele, e ele acreditava ser diferente aqui. No Ceará, dava seguimento nas ações da organização criminosa daqui e vivia confortavelmente, sem ameaças visíveis." Fonte da SSPDS Identidade preservada

A Polícia cearense ainda não sabe precisar há quanto tempo o chefe do PCC residia em território cearense, segundo a fonte da SSPDS. Entretanto, a esposa de Sidney Rodrigo, Maria Margarida Silva de Santana, afirmou aos policiais que estava no Ceará há 4 meses, ao ser presa em flagrante por uso de documento falso.

O investigador revelou que "a situação dele (El Cid) era muito semelhante ao 'Gegê do Mangue' e do 'Paca'". "Eles adotam um padrão de vida distinto. Vivem em locais reservados, com elevado poder aquisitivo, e ficam mudando de morada sempre", pontuou.

A fonte acrescentou que "vale ressaltar que o Ceará é estratégico para o crime organizado porque fica na esquina do continente, próximo à Europa".

Foram esses motivos que também atraíram 'Gegê do Mangue', 'Paca' e 'Marcolinha' para o Ceará. No caso do irmão de 'Marcola', ainda existia outro atrativo: a esposa dele, Francisca Alves da Silva, a 'Pretinha' (presa em uma operação em abril de 2024), é cearense.

Passagens dos chefes pelo Estado

'Gegê do Mangue' e 'Paca' moravam em condomínios de luxo, em Fortaleza e Eusébio, mas também tinham casa na Lagoa do Uruaú, em Beberibe, além de terem comprado veículos luxuosos.

As investigações policiais apontaram que a dupla foi alvo de uma emboscada do próprio PCC e terminou assassinada, em uma aldeia indígena, após um voo de helicóptero, no dia 15 de fevereiro de 2018.

Integrantes da facção foram acusados e estão presos pelo crime. O duplo homicídio teria sido motivado por uma suspeita, do alto escalão do Primeiro Comando da Capital, de que 'Gegê' estaria desviando recursos da organização criminosa para lucro próprio.

Já Alejandro Juvenal Herbas Camacho Júnior morava no bairro Sapiranga, em Fortaleza. Conforme os levantamentos policiais, quando foi preso em 29 de março de 2016, 'Marcolinha' já estava em território cearense há um ano.

A Polícia suspeitou que o irmão de 'Marcola' teria sido um dos pilares para uma "pacificação" entre facções criminosas na capital cearense, já que o bairro Sapiranga foi um dos primeiros a registrar os acordos de paz, que contribuíram a redução de homicídios naquele ano.