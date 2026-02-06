Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Por que chefes do primeiro escalão da facção PCC procuram o Ceará para morar?

A última prisão foi de um homem apontado como 'chefe da célula terrorista' da facção.

Escrito por
Messias Borges messias.borges@svm.com.br
Segurança
Montagem com as fotos dos chefes do PCC que moraram no Ceará. Em sequência: Alejandro Herbas Camacho, o Marcolinha; Rogério Jeremias de Simone, Gege do Mangue; Fabiano Alves de Sousa, o Paca; e Sidney Rodrigo Aparecido Piovesan, o 'El Cid' ou 'Syd'
Legenda: Lideranças da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) levavam vida de luxo no Ceará antes de serem presos.
Foto: Reprodução

A prisão de Sidney Rodrigo Aparecido Piovesan, conhecido como 'El Cid' ou 'Syd', no Ceará, na última quarta-feira (4), revelou que mais um chefe do primeiro escalão da facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC) escolheu terras cearenses para morar.

Em fevereiro de 2018, Rogério Jeremias de Simone, o 'Gegê do Mangue', apontado como um dos principais líderes do PCC em liberdade, foi assassinado ao lado do "braço direito" dele na organização criminosa, Fabiano Alves de Souza, o 'Paca', em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Dois anos antes, em março de 2016, Alejandro Juvenal Herbas Camacho Júnior, conhecido como 'Júnior' ou 'Marcolinha', foi preso pela Polícia Federal (PF) em Fortaleza. Ele é irmão do número 1 do PCC, Marcos Willians Herbas Camacho, o 'Marcola'.

'El Cid' estava com dois mandados de prisão preventiva em aberto, por homicídio e associação para o tráfico de drogas, expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), e era considerado foragido da justiça desde 2022. A captura aconteceu no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Ele é acusado de ser um dos mentores do plano de sequestro do senador Sérgio Moro (União Brasil), em 2023, e de planejar os assassinatos do promotor de Justiça de São Paulo, Lincoln Gakiya, e do coordenador dos presídios da região oeste de São Paulo, Roberto Medina. Os planos criminosos não foram colocados em prática.

A prisão foi comemorada pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), nas redes sociais: "Um dos bandidos mais perigosos do país, El Cid, chefe da célula terrorista do PCC, é preso pela nossa PM no Ceará. Fugiu de penitenciária paulista, veio se esconder no Ceará, e aqui não teve vida fácil. Capturado pela polícia cearense e entregue à PF. Parabéns à nossa polícia!".

Veja também

teaser image
Segurança

O que diz 'salve' com ordens da cúpula do PCC e apelidos de políticos usados para enganar Polícia

teaser image
Segurança

Líder do PCC no Ceará que estava em presídio de Segurança Máxima é solto

Motivos para residir no Ceará

Uma fonte da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) afirmou à reportagem que 'El Cid' veio morar no Ceará para se esconder da Polícia de São Paulo.

Em São Paulo, todo mundo estava no rastro dele, e ele acreditava ser diferente aqui. No Ceará, dava seguimento nas ações da organização criminosa daqui e vivia confortavelmente, sem ameaças visíveis."
Fonte da SSPDS
Identidade preservada

A Polícia cearense ainda não sabe precisar há quanto tempo o chefe do PCC residia em território cearense, segundo a fonte da SSPDS. Entretanto, a esposa de Sidney Rodrigo, Maria Margarida Silva de Santana, afirmou aos policiais que estava no Ceará há 4 meses, ao ser presa em flagrante por uso de documento falso.

O investigador revelou que "a situação dele (El Cid) era muito semelhante ao 'Gegê do Mangue' e do 'Paca'". "Eles adotam um padrão de vida distinto. Vivem em locais reservados, com elevado poder aquisitivo, e ficam mudando de morada sempre", pontuou.

A fonte acrescentou que "vale ressaltar que o Ceará é estratégico para o crime organizado porque fica na esquina do continente, próximo à Europa".

Foram esses motivos que também atraíram 'Gegê do Mangue', 'Paca' e 'Marcolinha' para o Ceará. No caso do irmão de 'Marcola', ainda existia outro atrativo: a esposa dele, Francisca Alves da Silva, a 'Pretinha' (presa em uma operação em abril de 2024), é cearense.

Passagens dos chefes pelo Estado

'Gegê do Mangue' e 'Paca' moravam em condomínios de luxo, em Fortaleza e Eusébio, mas também tinham casa na Lagoa do Uruaú, em Beberibe, além de terem comprado veículos luxuosos. 

As investigações policiais apontaram que a dupla foi alvo de uma emboscada do próprio PCC e terminou assassinada, em uma aldeia indígena, após um voo de helicóptero, no dia 15 de fevereiro de 2018. 

Integrantes da facção foram acusados e estão presos pelo crime. O duplo homicídio teria sido motivado por uma suspeita, do alto escalão do Primeiro Comando da Capital, de que 'Gegê' estaria desviando recursos da organização criminosa para lucro próprio.

Já Alejandro Juvenal Herbas Camacho Júnior morava no bairro Sapiranga, em Fortaleza. Conforme os levantamentos policiais, quando foi preso em 29 de março de 2016, 'Marcolinha' já estava em território cearense há um ano.

A Polícia suspeitou que o irmão de 'Marcola' teria sido um dos pilares para uma "pacificação" entre facções criminosas na capital cearense, já que o bairro Sapiranga foi um dos primeiros a registrar os acordos de paz, que contribuíram a redução de homicídios naquele ano.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Montagem com as fotos dos chefes do PCC que moraram no Ceará. Em sequência: Alejandro Herbas Camacho, o Marcolinha; Rogério Jeremias de Simone, Gege do Mangue; Fabiano Alves de Sousa, o Paca; e Sidney Rodrigo Aparecido Piovesan, o 'El Cid' ou 'Syd'
Segurança

Por que chefes do primeiro escalão da facção PCC procuram o Ceará para morar?

A última prisão foi de um homem apontado como 'chefe da célula terrorista' da facção.

Messias Borges
Há 1 hora
Criança abandonada em Icó.
Segurança

Recém-nascido é encontrado abandonado no lixo, em Icó, no Ceará

Criança foi encontrada dentro de um saco plástico.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
Dinheiro apreendido.
Segurança

Seis pessoas são presas em operação contra exploração ilegal de jogos no Ceará

Os suspeitos foram detidos em Quixeramobim, Pedra Branca, e Fortaleza

Redação
06 de Fevereiro de 2026
foto de ônibus escolar da frota municipal de Nova Russas.
Segurança

Estudante de 10 anos morre atropelada por ônibus escolar em Nova Russas

Acidente aconteceu durante o percurso da escola para a residência da criança.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
Veículo da Polícia Militar do Ceará com armas, munições, drogas e objetos ilegais espalhados no capô. Cena de operação policial à noite com várias viaturas de polícia ao redor.
Segurança

Cinco pessoas são mortas a tiros em ação da Polícia, no Interior do Ceará

Caso foi na cidade de Monsenhor Tabosa. Homens mortos estariam planejando ataques em outro município.

Beatriz Irineu e Paulo Roberto Maciel*
06 de Fevereiro de 2026
Lojas cujas marquises desabaram no centro de Fortaleza.
Segurança

Marquise de lojas desaba no Centro de Fortaleza

Acidente aconteceu na madrugada e não deixou feridos.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
A imagem mostra policiais militares realizando a abordagem a um carro, onde foi preso um homem, no Eusébio. A imagem também mostra a foto 3x4 do suspeito.
Segurança

Esposa de chefe do PCC que planejou sequestro de Moro estava há 4 meses no Ceará

O casal foi preso em cidades cearenses diferentes, na última quarta-feira (4).

Messias Borges
05 de Fevereiro de 2026
A imagem mostra três policiais civis, de costas, fardados e armados, em atividade no Ceará.
Segurança

Como funcionava um esquema criminoso de furto de veículos de locadoras no Ceará

Um acusado foi condenado à prisão pela Justiça Estadual por integrar organização criminosa e receptação.

Redação
05 de Fevereiro de 2026
policiais feminicidio em fortaleza local da ocorrencia muro amarelo.
Segurança

'Estou aguardando a Polícia': universitária enviou mensagem antes de ser morta pelo namorado no CE

O suspeito foi preso em flagrante.

Emanoela Campelo de Melo
05 de Fevereiro de 2026
Momento da prisão com policiais.
Segurança

Um dos homens ‘mais perigosos do País’ é preso no Ceará, anuncia Elmano

Contra El Cid havia dois mandados de prisão em abertos, oriundos de São Paulo.

Bergson Araujo Costa
04 de Fevereiro de 2026
Fachada da Casa da Mulher em Quixadá.
Segurança

Idoso é preso em flagrante após ameaçar filha com faca em Quixadá

O suspeito tem 83 anos e foi autuado pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
prisao homem feminicidio mulher loira policial levando algemado maos para tras.
Segurança

Namorado mata universitária por ciúmes após jovem pedir corrida por aplicativo para ir a aniversário

O motorista de APP chegou ao local de partida da corrida e se deparou com uma 'poça de sangue' próximo ao portão da residência.

Emanoela Campelo de Melo
04 de Fevereiro de 2026
muro pichacao paz, comunidade.
Segurança

Mortes violentas em queda no Ceará: janeiro de 2026 foi o mês menos letal desde 2019

Foram registrados 191 homicídios/feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. O número representa uma redução de 29% se comparado a janeiro de 2025.

Emanoela Campelo de Melo
04 de Fevereiro de 2026
homem embaçado saindo do forum clovis bevilaqua fachada calçada.
Segurança

Após 12 anos da morte de jovem em acidente, comerciante é condenado a prestar serviços à comunidade

Durante a sessão plenária, o acusado confessou que ingeriu bebida alcoólica em uma festa onde ele e os amigos estavam horas antes da colisão.

Emanoela Campelo de Melo
04 de Fevereiro de 2026
A imagem mostra vários policiais civis, em pé, fardados e armados, fazendo uma reunião antes de uma operação.
Segurança

Três PMs e servidor da perícia são presos em operação contra fraude ao concurso da Polícia Civil do CE

Os servidores públicos detidos são funcionários dos estados de Pernambuco e Bahia.

Messias Borges
04 de Fevereiro de 2026
carro viatura policia militar, adesivo.
Segurança

PMs são condenados no Ceará por torturar jovem com afogamento e estupro

Os agentes teriam usado um cabo de vassoura durante as agressões.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
A foto mostra um policial federal de costas, fardado e com balaclava, em uma rua onde há uma viatura da Polícia Federal e outros dois carros estacionados.
Segurança

'Mulas engolidas': como funcionava esquema de tráfico de drogas do Ceará para a Europa

As investigações identificaram ao menos 49 envolvidos com a organização criminosa.

Messias Borges
04 de Fevereiro de 2026
pes pernas braços foto preto e branco mulher sentada no chao, posicao de tristeza, defesa.
Segurança

Justiça do Ceará afasta conselheiro tutelar acusado de crimes sexuais

A vítima era funcionária do Conselho Tutelar de Eusébio.

Redação
03 de Fevereiro de 2026
A foto mostra autoridades do Governo do Ceará participando de uma coletiva de imprensa, com a presença de jornalistas e fotógrafos.
Segurança

Estado traça meta de redução de homicídios em 7,5% para 2026

Segundo o governador Elmano de Freitas, é importante que 'o profissional (da Segurança Pública) perceba que, com seu esforço, ele pode alcançar aquela meta'.

Messias Borges
03 de Fevereiro de 2026
policial militar fardado de costas ao lado de viatura.
Segurança

PM é suspeito de abandonar posto, furtar bicicleta e tentar matar casal que não emprestou moto a ele

O caso foi registrado no Interior do Ceará.

Redação
03 de Fevereiro de 2026