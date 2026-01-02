Mãe é baleada ao tentar proteger filho, morto após discussão no Crato (CE)

Pelo menos três homicídios foram registrados pelas autoridades na última quarta-feira (31) no Crato, na Região Metropolitana do Cariri. Em um dos casos, uma mulher foi baleada enquanto protegia o filho, que acabou morto na calçada de casa.

As mortes foram causadas por disparos de arma de fogo e são investigadas pela Delegacia de Polícia Civil do município.

O primeiro caso aconteceu no bairro Caixa D'água. No local, um jovem de 18 anos foi atingido por tiros disparados por um homem de 46 anos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), a vítima morreu no local.

De acordo com informações da polícia repassadas à TV Verdes Mares Cariri, uma discussão entre vizinhos teria ocasionado os crimes. A mãe do jovem tentou intervir na briga e foi atingida pelos disparos. Ela foi socorrida, passou por cirurgia e já recebeu alta. Após o crime, o autor dos disparos tirou a própria vida.

Outros dois homicídios marcam o município

Ainda durante a tarde, outro caso de homicídio, desta vez no bairro Seminário. Outro jovem, também de 18 anos, foi morto após ser atingido por tiros. Não foram divulgadas informações sobre os suspeitos.

Na zona rural do Crato, no sítio Lagoinha, um homem de 35 anos foi encontrado morto com perfurações por arma de fogo em uma via pública. De acordo com a SSPDS, ele já respondia por outros crimes de trânsito.

Nenhuma das vítimas ou dos suspeitos de envolvimento nos crimes da última quarta-feira (31) no Crato tiveram os nomes revelados. Também não há informações sobre o estado de saúde da mulher baleada no caso ocorrido no bairro Caixa D'água.