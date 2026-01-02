Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mãe é baleada ao tentar proteger filho, morto após discussão no Crato (CE)

Delegacia da Polícia Civil do município investiga os casos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Fachada da Delegacia do Crato.
Legenda: O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil do Crato.
Foto: Reprodução/Google Maps.

Pelo menos três homicídios foram registrados pelas autoridades na última quarta-feira (31) no Crato, na Região Metropolitana do Cariri. Em um dos casos, uma mulher foi baleada enquanto protegia o filho, que acabou morto na calçada de casa.

As mortes foram causadas por disparos de arma de fogo e são investigadas pela Delegacia de Polícia Civil do município.

O primeiro caso aconteceu no bairro Caixa D'água. No local, um jovem de 18 anos foi atingido por tiros disparados por um homem de 46 anos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), a vítima morreu no local.

De acordo com informações da polícia repassadas à TV Verdes Mares Cariri, uma discussão entre vizinhos teria ocasionado os crimes. A mãe do jovem tentou intervir na briga e foi atingida pelos disparos. Ela foi socorrida, passou por cirurgia e já recebeu alta. Após o crime, o autor dos disparos tirou a própria vida.

Veja também

teaser image
Segurança

Suspeita de promover grupo criminoso nas redes sociais em Quixadá (CE) é presa em flagrante

teaser image
Segurança

Investigados por desvio de merenda escolar no Ceará pagam R$ 60 mil de fiança e são soltos

Outros dois homicídios marcam o município

Ainda durante a tarde, outro caso de homicídio, desta vez no bairro Seminário. Outro jovem, também de 18 anos, foi morto após ser atingido por tiros. Não foram divulgadas informações sobre os suspeitos.

Na zona rural do Crato, no sítio Lagoinha, um homem de 35 anos foi encontrado morto com perfurações por arma de fogo em uma via pública. De acordo com a SSPDS, ele já respondia por outros crimes de trânsito.

Nenhuma das vítimas ou dos suspeitos de envolvimento nos crimes da última quarta-feira (31) no Crato tiveram os nomes revelados. Também não há informações sobre o estado de saúde da mulher baleada no caso ocorrido no bairro Caixa D'água.

Assuntos Relacionados
Fachada da Delegacia do Crato.
Segurança

Mãe é baleada ao tentar proteger filho, morto após discussão no Crato (CE)

Delegacia da Polícia Civil do município investiga os casos.

Redação
Há 29 minutos
viatura da policia militar do ceará.
Segurança

Polonês procurado pela Interpol por chefiar grupo criminoso é preso no Ceará

O homem foi preso após denúncia de violência doméstica.

Redação
Há 44 minutos
dinheiro apreendido sacolas plasticas, acao pf.
Segurança

Investigados por desvio de merenda escolar no Ceará pagam R$ 60 mil de fiança e são soltos

Os suspeitos foram presos em flagrante pela PF, que também apreendeu R$ 400 mil em espécie.

Redação
02 de Janeiro de 2026
fachada presidio regiao metropolitana de fortaleza, itaitinga.
Segurança

Chefe do CV no Ceará acusado de enviar bilhetes para comparsas por advogados deve permanecer preso

O homem é conhecido como 'Careca' e está recolhido em um presídio da Grande Fortaleza.

Redação
02 de Janeiro de 2026
drogas apreendidas maconha e policial civil acompanhado de cachorro cao farejador.
Segurança

Forças de Segurança do Ceará apreenderam quase oito toneladas de drogas em 2025

Os entorpecentes foram tirados de circulação em ações realizadas pelas polícias Civil, Militar e Rodoviária Estadual.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Na imagem, um agente da Polícia Civil de costas em primeiro plano, em frente a uma viatura policial. O agente veste uma camiseta preta com a inscrição
Segurança

Suspeita de promover grupo criminoso nas redes sociais em Quixadá (CE) é presa em flagrante

Mulher tem 28 anos e foi autuada com base na lei que pune ações de organizações criminosas.

Redação
01 de Janeiro de 2026
dinheiro em especie apreendido pela pf.
Segurança

PF apreende R$ 400 mil e prende dois homens no Ceará investigados por desviar recursos públicos

A suspeita é de desvio de verba do FNDE.

Redação
31 de Dezembro de 2025
drogas, maconha e policiais militares que apreenderam em caucaia, ceara.
Segurança

Mulher é presa em posse de 177 quilos de maconha, dentro de casa, em Caucaia (CE)

A suspeita foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Polícia Civil prende suspeito na rua em frente a uma viatura da Polícia
Segurança

Morte de empresário no Ceará: suspeito é preso 5 meses após o crime

Empresário tinha saído de casa para cobrar uma dívida no dia em que foi morto.

Geovana Almeida*
31 de Dezembro de 2025
A imagem mostra homens e uma mulher, autoridades cearenses, atrás de uma mesa, onde são expostas armas de fogo de grosso calibre e drones.
Segurança

'Se enfrentar a Polícia, será a perda da vida', diz governador Elmano para faccionados

Prisões por integrar organização criminosa aumentaram 96% no Ceará, em 2025.

Messias Borges
30 de Dezembro de 2025
Mesa coberta com tecido branco exibindo diversos fuzis pretos alinhados, caixas de transporte rígidas abertas e fechadas, além de um drone. Ao fundo, há um grupo de pessoas em pé, algumas usando trajes formais e outras uniformes, diante de uma parede decorada com fotos históricas em preto e branco e um painel com texto em destaque.
Segurança

PMCE recebe 82 fuzis e 15 drones; investimento é de R$ 1,5 milhão

Equipamentos devem reforçar segurança no Estado.

Messias Borges, Mylena Gadelha e Geovana Almeida
30 de Dezembro de 2025
A imagem mostra pernas de uma pessoa, andando no sentido oposto ao Complexo Penitenciário Estadual Itaitinga II.
Segurança

Saída temporária de Natal beneficia pelo menos 150 presos no Ceará

Já o indulto natalino ainda não foi analisado pela Justiça Estadual.

Messias Borges
30 de Dezembro de 2025
Apreensões da PMCE.
Segurança

Dupla suspeita de expulsar moradores no Ceará é morta em confronto com a PM

A dupla era investigada por ligação com um grupo criminoso carioca.

Bergson Araujo Costa
29 de Dezembro de 2025
motos, armas, municoes apreendidas pela policia militar do ceara em ocorrencia no interior.
Segurança

Ação da PM termina com dois mortos no Interior do Ceará

As vítimas supostamente eram integrantes de facção.

Redação
29 de Dezembro de 2025
As imagens mostram uma queima de fogos em Fortaleza e a prisão de várias pessoas realizada pela Polícia Militar.
Segurança

Facção promove queima de fogos no Ceará; 13 suspeitos são capturados

Criminosos também teriam realizado pichações em muros, em Fortaleza e na Região Metropolitana.

Messias Borges
29 de Dezembro de 2025
Três homens são presos com carro roubado em Fortaleza; veja
Segurança

Três homens são presos com carro roubado em Fortaleza; veja

Ocorrência, que teve início no bairro Passaré, foi registrada no sábado (27).

Redação
29 de Dezembro de 2025
As imagens mostram um homem pardo, de barba, boné branco e blusa branca, e um homem branco, barba rasa, com blusa preta.
Segurança

Chefes de facções da cidade mais violenta do Brasil entram na Lista dos Mais Procurados do CE

A dupla é suspeita de ordenar vários homicídios em Maranguape.

Messias Borges
29 de Dezembro de 2025
A imagem mostra tabletes de maconha, caixas e sacos, dentro de uma viatura policial.
Segurança

Homem é preso com 144 kg de maconha em Fortaleza

O suspeito tentou subornar os policiais militares que realizaram a prisão.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Homem com o corpo ensanguentado está sentado em uma cadeira de plástico em um posto de combustível, com o rosto desfocado. Ao lado, policiais militares com capacetes e motocicletas prestam atendimento no local. A cena ocorre em área externa do posto, com bombas de combustível e veículos ao fundo.
Segurança

Motorista de aplicativo é atacado por criminosos no bairro Canindezinho, em Fortaleza (CE)

A 13ª Delegacia de Polícia Civil da Capital está responsável pela investigação.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Viatura branca da Perícia Forense com faixas verde e laranja estacionada em frente a um prédio público identificado como Núcleo de Perícia Forense do Ceará. Ao fundo, pessoas circulam pela entrada do edifício, que tem fachada revestida de azulejos verdes, sob céu parcialmente nublado.
Segurança

Homem morre após ser atingido por árvore em Meruoca (CE)

A vítima teria sido alertada da queda iminente da árvore, mas não conseguiu se esquivar a tempo.

Redação
27 de Dezembro de 2025