Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ataque em comunidade: Justiça mantém prisão de 7 membros de facção acusados de duplo homicídio

Os réus disseram acreditar que estavam indo a um terreiro de umbanda.

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
Segurança
carro usado no duplo homicidio quintino cunha.
Legenda: O carro usado no crime foi abandonado logo em seguida.
Foto: Reprodução.

Sete acusados de promover um ataque a tiros na Comunidade do Sossego, em Fortaleza, devem continuar presos. A Justiça do Ceará decidiu que permanecem os elementos que justificam a segregação cautelar dos réus presos no último mês de maio pelas mortes de dois jovens.

Kauã Vitor Alves Nascimento e Francisco Lianderson de Brito Guedes foram assassinados a tiros enquanto dormiam, dentro de uma casa, no bairro Quintino Cunha. De acordo com a acusação, as vítimas eram membros do Comando Vermelho (CV) e foram alvos dos criminosos que participam do Primeiro Comando da Capital (PCC) e da Massa Carcerária.

Sara Vitória Campelo Alves, Miguel Sousa dos Santos, Watila Souza da Silva, José Wellington da Silva, Antônio Cyro Regis Duarte da Silva, Francisco Samael Lima de Moura e João Victor Sousa Freitas foram presos em flagrante e denunciados por homicídio qualificado, adulteração de sinal de veículo automotor e por integrar organização criminosa. As defesas não foram localizadas pela reportagem.

"Uma equipe da Polícia Militar compareceu ao local e por meio de informações uma pessoa da comunidade conseguiram os nomes e características dos suspeitos de terem praticado o crime, bem como lhes foi dito que o ataque na Comunidade do Sossego teria sido um ataque do PCC e Massa contra o CV e as vítimas, Kauã Vitor Alves Nascimento e Francisco Lianderson de Brito Guedes, eram do CV".

montagem fotos local do crime.
Legenda: As vítimas foram mortas enquanto dormiam dentro de casa.
Foto: Reprodução.

Já neste mês de dezembro, os juízes da 6ª Vara do Júri decidiram manter as prisões preventivas "para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal" e redesignaram a audiência de instrução para o dia 24 de fevereiro de 2026, às 9h.

Veja também

teaser image
Segurança

Homem é preso com 144 kg de maconha em Fortaleza

teaser image
Segurança

Motorista de aplicativo é atacado por criminosos no bairro Canindezinho, em Fortaleza (CE)

LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO

Os investigadores conseguiram rastrear o carro usado no crime por meio da ferramenta Agilis ("sistema capaz de integrar inúmeros bancos de dados aliado na identificação de veículos automotores que tenham sido utilizados em práticas criminosas ou que tenham ligação com alguma pessoa em conflito com a lei").

Logo após identificarem o automóvel modelo Etios sedan, cor cinza, os policiais verificaram as imagens e viram o momento no qual o bando entrou em uma casa: "pararam o veículo na entrada da comunidade, desceram do veículo e invadiram a residência onde as vítimas estavam e, em concurso, efetuaram diversos disparos". Instantes depois o veículo foi abandonado.

De acordo com documentos que a reportagem teve acesso, os suspeitos disseram que acreditavam que estariam indo a um local onde funcionava um terreiro de umbanda, o que foi negado pela Polícia.

Lianderson chegou a ser socorrido, mas morreu. Já Kauã morreu ainda no local do crime.

Junto aos suspeitos, policiais também apreenderam uma submetralhadora, outras três armas de fogo, além de um artefato supostamente explosivo. 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
carro usado no duplo homicidio quintino cunha.
Segurança

Ataque em comunidade: Justiça mantém prisão de 7 membros de facção acusados de duplo homicídio

Os réus disseram acreditar que estavam indo a um terreiro de umbanda.

Redação
Há 1 hora
PM anda em uma rua.
Segurança

Policial militar é baleado durante ataque a tiros em Messejana, em Fortaleza

PM trabalhava como motorista por aplicativo; passageira e outra pessoa também foram atingidas.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Fachada da Delegacia do Crato.
Segurança

Mãe é baleada ao tentar proteger filho, morto após discussão no Crato (CE)

Delegacia da Polícia Civil do município investiga os casos.

Redação
02 de Janeiro de 2026
viatura da policia militar do ceará.
Segurança

Polonês procurado pela Interpol por chefiar grupo criminoso é preso no Ceará

O homem foi preso após denúncia de violência doméstica.

Redação
02 de Janeiro de 2026
dinheiro apreendido sacolas plasticas, acao pf.
Segurança

Investigados por desvio de merenda escolar no Ceará pagam R$ 60 mil de fiança e são soltos

Os suspeitos foram presos em flagrante pela PF, que também apreendeu R$ 400 mil em espécie.

Redação
02 de Janeiro de 2026
fachada presidio regiao metropolitana de fortaleza, itaitinga.
Segurança

Chefe do CV no Ceará acusado de enviar bilhetes para comparsas por advogados deve permanecer preso

O homem é conhecido como 'Careca' e está recolhido em um presídio da Grande Fortaleza.

Redação
02 de Janeiro de 2026
drogas apreendidas maconha e policial civil acompanhado de cachorro cao farejador.
Segurança

Forças de Segurança do Ceará apreenderam quase oito toneladas de drogas em 2025

Os entorpecentes foram tirados de circulação em ações realizadas pelas polícias Civil, Militar e Rodoviária Estadual.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Na imagem, um agente da Polícia Civil de costas em primeiro plano, em frente a uma viatura policial. O agente veste uma camiseta preta com a inscrição
Segurança

Suspeita de promover grupo criminoso nas redes sociais em Quixadá (CE) é presa em flagrante

Mulher tem 28 anos e foi autuada com base na lei que pune ações de organizações criminosas.

Redação
01 de Janeiro de 2026
dinheiro em especie apreendido pela pf.
Segurança

PF apreende R$ 400 mil e prende dois homens no Ceará investigados por desviar recursos públicos

A suspeita é de desvio de verba do FNDE.

Redação
31 de Dezembro de 2025
drogas, maconha e policiais militares que apreenderam em caucaia, ceara.
Segurança

Mulher é presa em posse de 177 quilos de maconha, dentro de casa, em Caucaia (CE)

A suspeita foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Polícia Civil prende suspeito na rua em frente a uma viatura da Polícia
Segurança

Morte de empresário no Ceará: suspeito é preso 5 meses após o crime

Empresário tinha saído de casa para cobrar uma dívida no dia em que foi morto.

Geovana Almeida*
31 de Dezembro de 2025
A imagem mostra homens e uma mulher, autoridades cearenses, atrás de uma mesa, onde são expostas armas de fogo de grosso calibre e drones.
Segurança

'Se enfrentar a Polícia, será a perda da vida', diz governador Elmano para faccionados

Prisões por integrar organização criminosa aumentaram 96% no Ceará, em 2025.

Messias Borges
30 de Dezembro de 2025
Mesa coberta com tecido branco exibindo diversos fuzis pretos alinhados, caixas de transporte rígidas abertas e fechadas, além de um drone. Ao fundo, há um grupo de pessoas em pé, algumas usando trajes formais e outras uniformes, diante de uma parede decorada com fotos históricas em preto e branco e um painel com texto em destaque.
Segurança

PMCE recebe 82 fuzis e 15 drones; investimento é de R$ 1,5 milhão

Equipamentos devem reforçar segurança no Estado.

Messias Borges, Mylena Gadelha e Geovana Almeida
30 de Dezembro de 2025
A imagem mostra pernas de uma pessoa, andando no sentido oposto ao Complexo Penitenciário Estadual Itaitinga II.
Segurança

Saída temporária de Natal beneficia pelo menos 150 presos no Ceará

Já o indulto natalino ainda não foi analisado pela Justiça Estadual.

Messias Borges
30 de Dezembro de 2025
Apreensões da PMCE.
Segurança

Dupla suspeita de expulsar moradores no Ceará é morta em confronto com a PM

A dupla era investigada por ligação com um grupo criminoso carioca.

Bergson Araujo Costa
29 de Dezembro de 2025
motos, armas, municoes apreendidas pela policia militar do ceara em ocorrencia no interior.
Segurança

Ação da PM termina com dois mortos no Interior do Ceará

As vítimas supostamente eram integrantes de facção.

Redação
29 de Dezembro de 2025
As imagens mostram uma queima de fogos em Fortaleza e a prisão de várias pessoas realizada pela Polícia Militar.
Segurança

Facção promove queima de fogos no Ceará; 13 suspeitos são capturados

Criminosos também teriam realizado pichações em muros, em Fortaleza e na Região Metropolitana.

Messias Borges
29 de Dezembro de 2025
Três homens são presos com carro roubado em Fortaleza; veja
Segurança

Três homens são presos com carro roubado em Fortaleza; veja

Ocorrência, que teve início no bairro Passaré, foi registrada no sábado (27).

Redação
29 de Dezembro de 2025
As imagens mostram um homem pardo, de barba, boné branco e blusa branca, e um homem branco, barba rasa, com blusa preta.
Segurança

Chefes de facções da cidade mais violenta do Brasil entram na Lista dos Mais Procurados do CE

A dupla é suspeita de ordenar vários homicídios em Maranguape.

Messias Borges
29 de Dezembro de 2025
A imagem mostra tabletes de maconha, caixas e sacos, dentro de uma viatura policial.
Segurança

Homem é preso com 144 kg de maconha em Fortaleza

O suspeito tentou subornar os policiais militares que realizaram a prisão.

Redação
28 de Dezembro de 2025