Chefe do CV no Ceará acusado de enviar bilhetes para comparsas por advogados deve permanecer preso

O homem é conhecido como 'Careca' e está recolhido em um presídio da Grande Fortaleza.

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
Segurança
fachada presidio regiao metropolitana de fortaleza, itaitinga.
Legenda: 'Careca' está detido em uma unidade prisional na RMF.
Foto: Arquivo DN/Nah Jereissati

A Justiça decidiu que um dos chefes da facção Comando Vermelho (CV) no Ceará deve continuar preso. Francisco Clever Carneiro Freitas, o 'Careca', é acusado de integrar o grupo carioca e, mesmo enquanto preso, se comunicar com demais membros do CV por meio de bilhetes transportados por advogados.

A defesa do réu pediu o relaxamento de prisão e os juízes da Vara de Delitos de Organizações Criminosas decidiram manter o cárcere alegando ordem pública. A reportagem apurou que 'Careca' está detido em um presídio de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

O advogado do réu foi procurado para comentar sobre a manutenção da prisão, mas disse que não iria se manifestar, "uma vez que o processo tramita sob segredo de Justiça".

No nome de Francisco Clever constam múltiplos processos. Em um deles, já no início deste ano de 2025, ele foi condenado a sete anos de prisão em regime semiaberto, por integrar organização criminosa. 

DENTRO DO GRUPO CARIOCA

'Careca' atuava especificamente na Região Norte do Ceará. Depois de preso, passou a exercer "relevante atribuição dentro da organização criminosa, sendo responsável pela disciplina', ajudando a controlar o que ocorre nos presídios, no caso, facilitando a recarga dos créditos do celular para realizar os 'corres'", conforme documento que a reportagem teve acesso.

A Polícia levantou informações que o preso ainda conseguia dar ordens para a prática de ações criminosas, que tinham como destinatários comparsas que atuam na Região Norte, a partir dos bilhetes transportados pelos advogados.

Um dos advogados seria Victor de Alencar Gomes Magalhães, preso no último dia 16 de dezembro, em uma quadra de beach tennis, na cidade de Iracema, Interior do Ceará. 

Victor é suspeito  de se valer da profissão para transportar bilhetes de 'Careca'

O advogado estava na condição de foragido há quase sete meses, quando foi deflagrada a 'Operação Além do Ofício'. A Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará disse por nota que está acompanhando todos os fatos que resultaram na prisão do advogado no município de Iracema-CE.

 

