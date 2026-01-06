Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3580, desta terça-feira (06/01); prêmio é de R$ 7,5 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Resultado da Lotofácil
Legenda: A aposta simples de 15 dezenas custa R$ 2,50
Foto: Reprodução

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Lotofácil de concurso 3580 vai sortear um prêmio de R$ 7,5 milhões. O sorteio acontece hoje (06/01), a partir das 21h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no Youtube.

Veja o resultado do Concurso 3580 da Lotofácil

Os números sorteados serão inseridos nesta página logo após o fim do sorteio, a partir das 21h.

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto
15 R$ 3,50 3.268.760
16 R$ 48,00 204.298
17 R$ 408,00 24.035
18 R$ 2.448,00 4.006
19 R$ 11.628,00 843
20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

A Lotofácil tem 6 sorteios semanais, que ocorrem de segunda-feira a sábado, às 21h. Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Fachada principal da Prefeitura Municipal de Jardim, com a inscrição 'PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM' em destaque na cor azul, sob um céu claro. O edifício apresenta colunas e detalhes em azul, paredes claras e uma entrada de vidro, com um caminho de tijolos que leva até a porta.
Papo Carreira

Prefeitura de Jardim abre seleção pública com 116 vagas e salários até R$ 9,5 mil

Vagas são alocadas em diversas secretarias do município do Interior do Ceará.

Redação
Há 4 minutos
Fachada do Banco Master
Negócios

Contrato do FGC previa suspensão de ajuda ao Banco Master em caso de investigação

A cláusula condicionava empréstimo emergencial de R$ 4 bilhões à inexistência de apurações da PF ou do MPF.

Redação
Há 28 minutos
mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2956 desta terça-feira (06/01); prêmio é de R$ 3,5 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
Há 56 minutos
Negócios

Resultado da Timemania 2339 de hoje, 06/01; prêmio é de R$ 700 mil

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
Há 56 minutos
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1160 de hoje, 06/01; prêmio é de R$ 150 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
Há 56 minutos
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6920, desta terça-feira (06/01); prêmio é de R$ 13,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 56 minutos
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3580, desta terça-feira (06/01); prêmio é de R$ 7,5 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 56 minutos
Imagem mostra atendimento médico em hospital.
Papo Carreira

Ebserh abre inscrições de concurso com salários de até R$ 19,1 mil

Selecionados irão atuar nos hospitais universitários federais de todo o País.

Redação
Há 1 hora
foto de tela de celular e tela de computador mostrando o site do MEI Simples Nacional da Receita Federal.
Negócios

Confira prazo para entregar a declaração do MEI 2025

O empreendedor que não enviar está sujeito ao pagamento de multa.

Redação
Há 2 horas
Sede do Imparh.
Papo Carreira

Imparh abre inscrições para cursos de extensão em idiomas; veja quais

As formações são de curta duração e não exigem prova de seleção.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Brasileiros apostam: 2026 será financeiramente melhor do que 2025

Pesquisa da Serasa revela que 78% acreditam que conseguirão realizar os sonhos que ficaram pendentes no ano anterior.

Egídio Serpa
06 de Janeiro de 2026
Arquitetura do Congresso Nacional com as torres, cúpula e o plenário da Câmara dos Deputados.
Papo Carreira

Concurso da Câmara dos Deputados: veja atribuição dos cargos ofertados

Certame oferta 70 vagas imediatas de nível superior.

Carol Melo
06 de Janeiro de 2026
Detalhe de aerogerador com pás e nacelle de turbina eólica em destaque contra céu azul, representando geração de energia renovável.
Negócios

Casa dos Ventos investe R$ 94,9 mi em cidade do Ceará para erguer a torre eólica mais alta do Brasil

Projeto pretende diminuir custos de energia e aumentar a eficiência na produção do recurso.

Letícia do Vale
06 de Janeiro de 2026
Curso da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco.
Papo Carreira

Escola de Gastronomia abre 230 vagas para cursos gratuitos; saiba como se inscrever

As aulas acontecerão entre os dias 12 e 16 de janeiro.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Bilhetes de loterias da Caixa Econômica Federal, como Lotofácil e Dupla Sena, em uma casa lotérica, com um cliente ao fundo.
Negócios

Com Quina sorteando R$ 13 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta terça-feira (6).

Redação
06 de Janeiro de 2026
Coco Bambu North Shopping
Victor Ximenes

Coco Bambu fecha loja no North Shopping após 3 anos

Victor Ximenes
06 de Janeiro de 2026
Cédulas de R$ 50 sobre uma mesa e contas.
Ana Alves

Das eleições à inflação: veja 7 pontos que vão definir a economia em 2026 e como se preparar

Ana Alves
06 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Venezuela, EUA, Brasil, cocaína, crime organizado, tudo junto e misturado

O governo norte-americano, que sabe de tudo, sabe também que as instituições brasileiras foram invadidas pelas facções criminosas

Egídio Serpa
06 de Janeiro de 2026
foto da fachada do Banco Central do Brasil.
Negócios

Inspeção no BC é determinada por relator do caso Banco Master no TCU

Uma nota técnica sobre o caso encaminhada à Corte pelo BC foi considerada insuficiente.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Câmara dos Deputados.
Papo Carreira

Câmara dos Deputados anuncia concurso com 140 vagas e salário de R$ 30 mil

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2871 – Sorteio de segunda-feira, 05/01; Prêmio de R$ 11,0 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2871 – Sorteio de segunda-feira, 05/01; Prêmio de R$ 11,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2871 nessa segunda-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
05 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3579, desta segunda-feira (05/01); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3579, desta segunda-feira (05/01); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
05 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2908 de hoje, segunda-feira, 05/01; prêmio é de R$ 5,7 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2908 de hoje, segunda-feira, 05/01; prêmio é de R$ 5,7 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2908 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 5,7 milhões.

A. Seraphim
05 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6919, desta segunda-feira (05/01); prêmio é de R$ 11,2 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6919, desta segunda-feira (05/01); prêmio é de R$ 11,2 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
05 de Janeiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 794 - Sorteio de segunda-feira, 05/01; Prêmio de R$ 400 mil
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 794 - Sorteio de segunda-feira, 05/01; Prêmio de R$ 400 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 794 em 05/01 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
05 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Banco Master: Instituições financeiras saem em defesa do Banco Central

Uma nota assinada por entidades que representam 757 instituições que operam no mercado financeiro brasileiro emprestam total apoio à Autoridade Monetária, que liquidou o Master

Egídio Serpa
05 de Janeiro de 2026
Pessoa marcando gabarito de prova.
Papo Carreira

Veja concursos públicos com inscrições abertas em janeiro de 2026

destacam-se certames com salários que ultrapassam R$ 30 mil.

Renato Bezerra
05 de Janeiro de 2026
Pessoa sentada em frente a um computador visualizando um documento sobre o IPVA 2026. Na tela, aparece uma tabela com prazos de recolhimento do imposto no Ceará: cota única até 30/01/2026 com 5% de desconto e parcelas mensais de fevereiro a junho de 2026. Ao lado, há um destaque para o programa “Sua Nota Tem Valor”, que oferece desconto adicional de até 5%.
Automóvel

Veja calendário do IPVA 2026 no Ceará e saiba como conseguir desconto

Expectativa do Governo é arrecadar R$ 2,24 bilhões.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Papel com opções de A a E e mão de pessoa branca segurando caneta preta marcando itens.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (5)

Há cargos para todos os níveis de escolaridade em diversas regiões do Ceará.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Imagem de uma pessoa marcando números na loteria Quina com uma caneta, cercada por outros bilhetes de apostas. O foco está na mão que marca os números, indicando a atividade de apostar na loteria.
Negócios

Com Quina pagando R$ 11,2 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta segunda-feira (5).

Redação
05 de Janeiro de 2026