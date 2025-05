Três suspeitos morrem e sete armas de fogo são apreendidas em ação da Polícia Militar em Caucaia

Três suspeitos foram mortos e sete armas de fogo apreendidas, em uma ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) no bairro Patrícia Gomes, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite da última segunda-feira (27). Artefatos explosivos também foram apreendidos.

A Polícia Militar afirmou que "a ação foi desencadeada após informações sobre disparos de arma de fogo na localidade. Ao todo, foram apreendidos dois fuzis, quatro pistolas, um revólver e artefatos explosivos".

Na ocasião houve confronto e três suspeitos foram atingidos e socorridos a um hospital, mas não resistiram aos ferimentos. Outros dois envolvidos fugiram." Polícia Militar do Ceará Em nota

Os nomes dos suspeitos mortos não foram divulgados pela Polícia Militar. A reportagem apurou que, entre as armas longas apreendidas, há um fuzil de precisão utilizado por 'snipers' (atiradores de Forças de Segurança especialistas em tiros de longa distância). Pelo menos 16 carregadores e munições de armas de fogo, além de aparelhos celulares, também foram apreendidos.

A operação policial foi comandada pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), com apoio do 12º e do 26º Batalhão de Polícia Militar, do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) e da Assessoria de Inteligência (Asint) - que utilizou drones durante a operação para monitorar os suspeitos.

"A região já vinha sendo monitorada pela PMCE há cerca de duas semanas com base em levantamentos de inteligência. O procedimento da ocorrência está sendo apresentado na Delegacia Municipal de Caucaia, onde será dada continuidade às investigações", completou a Polícia Militar, em nota.