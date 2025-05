Ciclista morre atropelado por VLT no Álvaro Weyne, em Fortaleza

Um homem que trafegava em uma bicicleta, no bairro Álvaro Weyne, em Fortaleza, foi atropelado pelo Veículo Leve sobre Trilho (VLT) e morreu, na manhã deste sábado (31). A vítima ainda não foi identificada formalmente.

A Secretaria da Segurança Publica e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que, "com base nas primeiras informações, a vítima, um homem não identificado formalmente, estava atravessando o local na sua bicicleta, quando não percebeu a presença do transporte".

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para a ocorrência, mas já encontraram o homem sem vida.

Vítima atravessou em local inadequado, diz Metrofor

Em nota, o Metrofor informou que o ciclista "tentou atravessar em um local inadequado, o que resultou em um acidente com óbito".

"O local da ocorrência não é uma passagem de nível e fica a cerca de 200 metros da Estação Álvaro Weyne", complementou a companhia, que lamentou "profundamente" o ocorrido e garantiu "total apoio" às investigações.