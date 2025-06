O humorista Marcelo Alves, de 40 anos, confessou ter assassinado a miss Raissa Suellen Ferreira da Silva, de 23 anos. Em depoimento, Alves revelou que atraiu a jovem com uma falsa proposta de emprego em São Paulo e que intenção era declarar sentimentos por ela. Também durante o depoimento, Alves disse ter usado uma abraçadeira para estrangular a vítima.

Raissa, que estava desaparecida há oito dias, foi vista pela última vez no dia 2 de junho, quando foi levada por Marcelo sob a promessa de uma viagem a São Paulo para um trabalho. Após se encontrar com a jovem, Alves se declarou, mas foi rejeitado.

“Ela começou a gritar e me chamou de mentiroso. Começou a gritar alto. Eu fiquei com muito ódio, muita raiva, perdi a cabeça, daí aconteceu”, relatou Marcelo. As informações sobre o depoimento do autor do crime são do g1.

Marcelo Alves está preso desde segunda-feira (9). Nessa quarta-feira (11), a Justiça decidiu que ele permanecerá detido preventivamente.

Envolvimento do filho

Após o crime, Marcelo pediu ajuda ao filho, Dhony de Assis, de 26 anos, que ajudou a levar o corpo da jovem até uma área de mata em Araucária, na Grande Curitiba. Dhony foi preso por ocultação de cadáver, mas foi liberado após pagar fiança. Ele afirmou que não teve participação no assassinato, somente dirigiu o veículo durante a ação.

O veículo utilizado por Marcelo para transportar o corpo foi periciado e liberado. O corpo de Raissa foi encaminhado para Paulo Afonso (BA), sua cidade natal, nessa quarta-feira.

Investigação e feminicídio

De acordo com o g1, a Polícia Civil está tratando o caso como feminicídio. A delegada Aline Manzatto apontou que as investigações indicam que o crime foi premeditado. Provas e depoimentos revelaram inconsistências, e exames preliminares sugerem que Raissa pode ter sido dopada antes de ser assassinada.

Conforme a delegada, as ferramentas mencionadas por Marcelo para ocultar o corpo não foram encontradas, e o laudo preliminar não confirma a morte por estrangulamento.

A defesa de Marcelo, representada pelo advogado Caio Percival, argumenta que não houve premeditação e que o humorista agiu em “violenta emoção”. Ainda foi dito que Marcelo lamenta a situação e que colabora com a Justiça. O advogado ressaltou que o fato de Marcelo ser réu primário e ter bons antecedentes deve ser considerado.