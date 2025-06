Humorista Marcelo Alves é preso por matar miss de cidade da Bahia

O humorista Marcelo Alves confessou à Polícia Civil do Paraná (PC-PR) ter matado a miss Raissa Suellen Ferreira da Silva. O corpo da modelo natural da Bahia foi encontrado em uma área de mata em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, no início da tarde desta segunda-feira (9).

A jovem de 23 anos estava desaparecida desde o dia 2 de junho. Segundo o portal g1, Marcelo se apresentou como amigo da vítima, e disse que matou Raissa por conta de uma paixão não correspondida.

Conforme a delegada do caso, Aline Manzatto, ele estrangulou a modelo com uma abraçadeira plástica. "Eles tinham já um relacionamento desde a infância. Ele treinou a Raissa no Kung Fu num projeto social que ele tinha na Bahia. Ele conhecia tanto a Raissa desde pequena, quanto toda a família da Raissa. Quando ele veio para cá [Curitiba], ele acabou convidando a Raissa também para uma oportunidade de emprego em Curitiba e, então, ele acabou tendo essa situação de se apaixonar por ela", afirmou a delegada.

À RPC, o advogado de Marcelo, Caio Percival diz que se trata de um crime passional sem premeditação.

"Nós estamos falando e não há segredo nisso, é um crime passional. Marcelo é réu primário, Marcelo tem bons antecedentes, nunca pisou numa delegacia de polícia e infelizmente foi arrastado pelas barras da paixão a essa situação que foge, evidentemente, do normal. Nós temos uma causa de diminuição de pena que é a própria confissão e uma segunda causa de diminuição de pena que é o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, já que, em dado momento, houve uma discussão entre eles", defende.

Jovem ia em busca de emprego em SP

Quando desapareceu, Raissa disse aos familiares e amigos que estava indo para o interior de São Paulo em busca de um emprego. Marcelo contou em depoimento que ia ajudar ela a conseguir uma oportunidade. O humorista comentou que conhece a jovem desde pequena.

Os dois foram almoçar juntos e depois foram para a casa de Marcelo, onde ele contou que se apaixonou por ela. Segundo a versão do suspeito, ele foi "xingado" por Raissa.

"Isso despertou uma ira dele. Disse que ficou com ódio e descontrolado, que pegou o fio de plástico e estrangulou a vítima, deixando ela num cômodo da casa e indo para outro. Dez minutos depois, ele retorna e a Raissa já está em óbito", indicou a delegada.

De acordo com as investigações, ele enrolou o corpo da jovem em uma lona e amarrou com fita adesiva e chamou o filho para ajudá-lo. O jovem teria ficado desesperado e tentou convencer o pai a se entregar.

Com auxílio do filho, o suspeito teria pegado um carro emprestado de um amigo e dirigido até a área de mata onde o corpo foi enterrado.

Quem era miss?

Raissa Suellen foi miss Serra Branca Teen em 2020 e morava em Curitiba há cerca três anos, após sair de sua cidade natal em Paulo Afonso (BA). De acordo com familiares, a modelo expressou o desejo de deixar a capital paranaense para tentar carreira em Sorocaba (SP).

A baiana também era ativa nas redes sociais, onde compartilhava vídeos curtos e entrava em trends para conseguir visualizações.