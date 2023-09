Marido de contadora morta em Aquiraz foi preso ao sair da casa da sogra

Leonardo Chaves, suspeito de encomendar o assassinato da esposa, a contadora Kaiane Bezerra Lima Chaves, 35, em Aquiraz, em agosto, foi preso na noite dessa terça-feira (5), ao sair da casa da sogra. A captura ocorreu horas após o juiz Caio Lima Barroso, do 4º Núcleo Regional de Custódia e Inquérito, de Caucaia, pedir a prisão preventiva dele.

Diário do Nordeste apurou que Leonardo teria cometido o crime motivado pelo desejo de obter um seguro de vida, no nome da esposa, no valor de R$ 90 mil, para pagar dívidas. Além disso, conforme investigação policial, o suspeito pretendia viajar para fora do País nos próximos dias.

O que aconteceu?

Kaianne foi morta na noite do último dia 26 de agosto, com uma paulada na cabeça, dentro da própria casa, em Aquiraz. Dois suspeitos foram capturados por suspeita de participação no crime, que, a priori, era tratado pela Polícia como um latrocínio — roubo seguido de morte.

Assuntos relacionados

No entanto, a investigação teve uma reviravolta após os policiais acessarem imagens de câmeras de segurança do estacionamento de um shopping, em Aquiraz, que mostraram Leonardo conversando com o motorista de aplicativo Adriano Andrade Ribeiro e um adolescente — que foram detidos, depois, pelo suposto latrocínio.

A conversa entre Leonardo e os possíveis comparsas aconteceu por volta de 20h35 da noite de 26 de agosto, poucos minutos antes da morte de Kaianne. No momento do crime, Leonardo estava do lado de fora da casa, regando plantas, com o portão aberto, quando a dupla chegou e o teria feito de "refém". Ele foi imobilizado e trancado em um quarto dos fundos do imóvel por Adriano, enquanto o adolescente seguiu para o quarto do casal e deu um golpe fatal na nuca da vítima.