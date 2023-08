PM que agrediu mulher com socos e chutes em abordagem policial em Fortaleza é afastado das funções

O policial militar que agrediu uma mulher, com socos e chutes, durante uma abordagem policial no bairro Farias Brito, em Fortaleza, foi afastado preventivamente das funções, por determinação da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD), nesta segunda-feira (28).

A ação policial foi filmada por um morador no último sábado (26), e o vídeo ganhou repercussão nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver uma composição policial deter um homem e levá-lo para o xadrez da viatura.

Logo em seguida, uma mulher reclama da forma de agir dos PMs e tenta segurá-los. Uma policial militar tenta segurar a mulher, mas ela ainda puxa um militar. O militar se volta contra a mulher e começa a agredi-la com chutes, socos e empurrão.

Veja o vídeo:

A CGD emitiu nota, no último domingo (27), em que confirmou que o Órgão estava ciente da ocorrência e que "determinou a instauração de processo disciplinar para apuração dos fatos na seara administrativa".

Nesta segunda (8), a Controladoria Geral de Disciplina atualizou a nota para informar que "estabeleceu, ainda, o afastamento preventivo do militar".

Também procurada, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que serão adotadas providências "no sentido de apurar com transparência e a presteza necessárias, por meio da instauração de procedimento apuratório".

Sobre o homem detido, a PMCE afirmou que o suspeito foi levado a uma delegacia da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), onde foi constatado que ele já respondia a crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo.