PF deflagra operação contra esquema de tráfico de mulheres do Ceará para prostituição na Itália

A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (28), a operação "Correntes não Visíveis" para combater um esquema de tráfico internacional de pessoas, que supostamente arregimentava mulheres no Ceará e as levava para se prostituir na Itália. A corporação cumpre três mandados de busca e apreensão em endereços de Fortaleza e de Caucaia, além de Carpina, em Pernambuco.

A investigação identificou indícios que as vítimas eram buscadas no território cearense e, em seguida, enviadas ao país europeu, onde atuavam como garotas de programa.

A autoridade também encontrou evidência dos crimes de exploração sexual dessas mulheres, inclusive com publicações em sites italianos; trabalhos forçados; restrição de alimentação; dívidas impagáveis e uso de arma de fogo pelos suspeitos para coação das vítimas.

Segundo a Polícia Federal, o objetivo da ação é delimitar as responsabilidades dos envolvidos e identificar outras vítimas do esquema criminoso.

Apesar da operação, as investigações continuam. Caso se provem verdadeiras, as condutas podem configurar, em tese, o cometimento do crime de tráfico internacional de pessoas, favorecimento à prostituição e rufianismo, com pena de até 25 anos de prisão, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados a partir da análise do material apreendido.

