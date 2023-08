Corpo carbonizado é encontrado dentro de carro, em Itaitinga

O corpo de um homem foi encontrado dentro de um carro, em Itaitinga, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na manhã deste domingo (27). O cadáver já estava em estado de decomposição, após ser carbonizado.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o corpo ainda não foi identificado formalmente. Não foi divulgado se o fato se tratou de um crime e o que teria motivado. Ninguém foi preso.

A Pasta diz que equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para a ocorrência. "Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PC-CE compareceram ao local, onde foram realizados os levantamentos iniciais".

Agora, as investigações seguem a cargo da Delegacia Metropolitana de Itaitinga.

DENÚNCIAS

A SSPDS indica que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais: "As denúncias podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia".