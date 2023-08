Jovem é preso suspeito de arquitetar emboscada para tentar matar e colocar fogo em homem em Cratéus

Um jovem de 20 anos foi preso nesse domingo (27) suspeito de arquitetar uma emboscada para tentar matar e incendiar o corpo de um homem de 32 anos, no começo de agosto. A vítima conseguiu escapar após se fingir de morta e correu para se esconder na casa de familiares.

Após investigação da Delegacia Regional de Crateús, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) conseguiram localizar Antônio Janderson Prudêncio, que foi colocado à disposição da Justiça após cumprimento do mandado de prisão preventiva. A Polícia procura outros suspeitos do caso.

Conforme a apuração da PC-CE, o suspeito preso atraiu o homem com a promessa de acertar um emprego para ele no Maranhão. As agressões com pauladas e pedradas ocorreram no distrito de Carrapateiras.

Dívida teria motivado crime

Os agressores chegaram a cavar uma cova e conversaram sobre incendiar o corpo da vítima, que resolveu fingir estar morto. Após a saída dos suspeitos, ele achou parentes próximos na região e foi levado a uma unidade de saúde com ferimentos graves.

O crime ocorreu no dia 4 de agosto e teria sido motivado por uma dívida financeira. O Sistema Verdes Mares apurou à época com uma fonte policial que a vítima havia cobrado R$ 1.700 que emprestou a um de seus agressores.