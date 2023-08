Homem se finge de morto dentro de cova para não ser queimado em Crateús, Interior do Ceará

Um homem de 31 anos foi jogado em uma cova e se fingiu de morto para escapar de ser queimado neste sábado (5) em Crateús, no Interior do Ceará. Antes, ele havia sido agredido a pauladas e pedradas por três suspeitos. A vítima conseguiu fugir e foi levada ao Hospital São Lucas, onde foi tratado e segue estável.

As informações foram repassadas ao Sistema Verdes Mares por uma fonte policial. A tentativa de homicídio teria ocorrido pois a vítima havia cobrado R$ 1.700 que emprestou a um dos agressores.

O crime se deu na localidade de Barra D´água. Segundo a apuração, o homem ouviu que seria queimado e resolveu fingir que não havia sobrevivido às agressões. O trio teria desistido, momento em que ele aproveitou para sair e pedir socorro.

Investigações

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima foi encontrada em um matagal com lesões.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou buscas na região, mas não encontrou os agressores. A Delegacia Regional de Crateús investiga o caso e está em diligências para desvendar as circunstâncias do crime.

