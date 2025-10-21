Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Morre cearense de 106 anos que teve o 'casamento mais duradouro do mundo'

Manoel Angelim Dino, de Boa Viagem, estava casado há 84 anos com Maria de Sousa Dino

Escrito por
Renato Bezerra renato.bezerra@svm.com.br
(Atualizado às 12:08)
Ceará
Manoel Angelim Dino e Maria de Sousa Dino
Legenda: Manoel e Maria se casaram em 1940, em uma capela do município de Boa Viagem.
Foto: Divulgação LongeviQuest.

Morreu na noite dessa segunda-feira (20) o cearense Manoel Angelim Dino, de 106 anos, que entrou para o Guinness World Records em 2025 por ter o casamento mais duradouro do mundo

A informação foi confirmada ao Diário do Nordeste pela bisneta de Manoel, a empresária Silvana Fernandes, 33. Segundo ela, o bisavô faleceu em casa, no município de Boa Viagem, a cerca de 200 quilômetros de Fortaleza, devido a complicações no estado de saúde

"Ele parou de se alimentar sozinho, ficou muito debilitado. Levamos ao médico, ele tinha uma enfermeira particular, mas a gente entende que é por conta da idade... Ele estava com 106 anos", comentou 

Manoel era casado com Maria de Sousa Dino, de 102 anos. Além da esposa, o cearense deixa nove filhos, 55 netos, 60 bisnetos e 14 tataranetos. Quatro filhos do casal já são falecidos.  

Casamento mais longevo do mundo

Manoel e Maria completariam 85 anos de casados no próximo mês de novembro. Em fevereiro deste ano, a união dos dois entrou para o Guinness World Records como o casal vivo com o matrimônio mais longevo do mundo. O título veio por meio do trabalho da pesquisadora do LongeviQuest, Iara Souza. 

O LongeviQuest é uma organização internacional que monitora e mapeia supercentenários em todo o mundo. A instituição ainda possui um banco de dados com informações sobre a vida das pessoas mais velhas do mundo.

Em entrevista ao Diário do Nordeste na ocasião, a neta do casal, Valéria Angelim, de 42 anos, disse que os avós haviam ficado felizes pelo reconhecimento, assim como a família. "Somos muito abençoados por tê-los como base", relatou na época. 

Início da relação

Os dois se casaram em 1940, em uma capela do município de Boa Viagem, onde viveram por toda a vida. Eles se encontraram pela primeira vez, no entanto, em 1936, quando eram ainda muito jovens e trabalhavam em uma moagem de cana. No local eram produzidas rapaduras e iguarias típicas. Porém, apenas três anos depois ele se apaixonaria por ela. 

O início do namoro não foi aprovado pela família de Maria. A mãe dela não gostou da ideia da união e o pai só deixaria o casamento ocorrer se o jovem Manoel construísse uma casa para os dois em um ano. Ele cumpriu a meta e, em 20 de novembro de 1940, os dois casaram. Tinham 21 e 17 anos, na época.

Depois disso o casal trabalhou junto na agricultura, com fumo, e foi assim que sustentou a família. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Manoel Angelim Dino e Maria de Sousa Dino
Ceará

Morre cearense de 106 anos que teve o 'casamento mais duradouro do mundo'

Manoel Angelim Dino, de Boa Viagem, estava casado há 84 anos com Maria de Sousa Dino

Renato Bezerra
Há 44 minutos
Em uma rua de terra alagada pela chuva forte em Iguatu, no interior do Ceará, três mulheres caminham com os pés na água barrenta; uma delas segura um guarda-chuva rosa. À direita, uma mulher observa da calçada enquanto a enxurrada desce pela via. Ao fundo, há fios de energia e algumas árvores.
Ceará

Ceará recebe aviso de chuvas intensas para 43 cidades; veja onde

Precipitações podem ocorrer até a manhã da próxima quarta-feira (22).

Nicolas Paulino
Há 1 hora
Ceará

Faixa Azul para motociclistas começa a ser implantada em Fortaleza; veja local

A chamada motofaixa busca organizar o espaço compartilhado entre motos e automóveis.

Redação
Há 1 hora
Estacionamento alagado devido à forte chuva, com carros parcialmente submersos em uma rua molhada e reflexos na água.
Ceará

Frente fria provoca instabilidade no tempo do Ceará

Região Sul do Estado registrou chuvas nesta terça-feira (21)

Geovana Almeida*
Há 2 horas
Parte do teto do Frotinha de Messejana desaba; veja vídeo
Ceará

Parte do teto do Frotinha de Messejana desaba; veja vídeo

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, ninguém ficou ferido

Redação
21 de Outubro de 2025
Um homem segura o bico de uma bomba de combustível vermelha e abastece um carro branco em um posto de gasolina. Outro homem, de camiseta amarela e bermuda azul, aparece ao fundo.
Ceará

Dar 'prego por falta de gasolina' na rua gera multa; veja valor

Parada repentina do veículo pode surpreender outros condutores, aumentando risco de colisões.

Nicolas Paulino
21 de Outubro de 2025
Vista aérea de área urbana em Fortaleza, mostrando terrenos vazios e edificações residenciais e comerciais, com prédios altos ao fundo.
Ceará

De uso de imóveis vazios a doação de terras, como Fortaleza quer resolver falta de moradias

Sinduscon reforçou a necessidade de apresentar ferramentas para lidar com vazios urbanos, respeitando o direito de propriedade

Theyse Viana
21 de Outubro de 2025
Ceará

Plano Diretor propõe áreas de patrimônio ‘superprotegidas’ em 8 bairros de Fortaleza; veja locais

Thatiany Nascimento
20 de Outubro de 2025
O serviço está disponível para todos os clientes com ligação ativa de água e medidor instalado.
Ceará

Saiba como usar o aplicativo de autoleitura do hidrômetro da Cagece

Aplicativo pode ser usado em sistemas Android e iOS

Redação
20 de Outubro de 2025
Universidade de Fortaleza realiza evento 12ª edição do Mundo Unifor
Ceará

Mundo Unifor discute inovação e ciência; veja programação

Na 12ª edição, evento é aberto ao público e gratuito, com palestras, oficinas e feiras.

Redação
20 de Outubro de 2025
Imagem de um local com túmulos de sepulturas com cruzes e placas, rodeado por árvores e uma escadaria de pedra ao lado, em um ambiente tranquilo e memorial.
Ceará

Ceará tem cemitério de freiras centenário em cidade do sertão; veja imagens

A comunidade busca regularizar o espaço para que as religiosas enterradas em Fortaleza possam ter seus restos mortais transferidos para a serra.

Ana Alice Freire*
20 de Outubro de 2025
Vista aérea de área de Fortaleza, com casas, prédios e o shopping Rio Mar Papicu ao fundo
Ceará

O que é o Plano Diretor e por que ele molda o crescimento de Fortaleza

Gabriela Custódio
20 de Outubro de 2025
Imagem mostra rua de Fortaleza, no Ceará. Na pista trafegam um carro branco e, ao lado dele, uma motocicleta. Acima da imagem aparecem dois semáforos e placas de trânsito.
Ceará

Motoristas do CE podem ter multas perdoadas; veja quem tem direito

Penalidades como não uso de viseira em motocicleta serão convertidas em advertências educativas.

Redação
20 de Outubro de 2025
Cadela foi encontrada e acolhida neste sábado (18).
Ceará

Cadela Bia, agredida com pedaço de madeira no Cariri, se recupera em clínica

Homem responsável pelo crime foi preso por maus-tratos a animais.

Redação
19 de Outubro de 2025
Uma mulher caminha sob a chuva com um guarda-chuva estampado, enquanto o termômetro de rua marca 24 °C. Ao fundo, carros e pedestres se movimentam entre o trânsito intenso do centro de Fortaleza. A cena retrata um dia nublado e de temperatura amena na capital cearense.
Ceará

La Niña vai trazer chuva em 2026? Institutos divergem sobre efeitos no Ceará

Resfriamento das águas do oceano precisa influenciar na atmosfera para gerar bom regime de chuvas.

Nicolas Paulino
19 de Outubro de 2025
Açude Banabuiu com parte do reservatório com água
Ceará

Ceará decreta escassez em três regiões com baixo volume de água em reservatórios

Sertões de Crateús, Médio Jaguaribe e Banabuiú têm reservatórios abaixo de 33%

Igor Cavalcante
18 de Outubro de 2025
Paciente em surto quebra equipamentos de posto de saúde em Fortaleza
Ceará

Paciente em surto quebra equipamentos de posto de saúde em Fortaleza

Mulher queria retirar remédios com receita vencida

Redação
18 de Outubro de 2025
‘Voz do papa’: quem é o brasileiro que já dublou 4 pontífices para português 
Ceará

‘Voz do papa’: quem é o brasileiro que já dublou 4 pontífices para português 

Há 36 anos no Vaticano, Silvonei José destaca comunicação da Igreja Católica como forma de evangelização.

Nicolas Paulino
18 de Outubro de 2025
Incêndio atinge grande área de vegetação nas proximidades do Rio Cocó
Ceará

Incêndio atinge grande área de vegetação nas proximidades do Rio Cocó

Foco está localizado em área com maior risco de alastramento, segundo Corpo de Bombeiros

Redação
17 de Outubro de 2025
Rua de Fortaleza com falta de esgotamento sanitário e rachaduras na pavimentação.
Ceará

Cagece é multada em mais de R$ 600 mil por múltiplas infrações em Fortaleza

As infrações e as respectivas multas constam no DOM. Companhia alega falta de competência legal da autarquia municipal

Luana Severo
17 de Outubro de 2025