Morre cearense de 106 anos que teve o 'casamento mais duradouro do mundo'

Morreu na noite dessa segunda-feira (20) o cearense Manoel Angelim Dino, de 106 anos, que entrou para o Guinness World Records em 2025 por ter o casamento mais duradouro do mundo.

A informação foi confirmada ao Diário do Nordeste pela bisneta de Manoel, a empresária Silvana Fernandes, 33. Segundo ela, o bisavô faleceu em casa, no município de Boa Viagem, a cerca de 200 quilômetros de Fortaleza, devido a complicações no estado de saúde.

"Ele parou de se alimentar sozinho, ficou muito debilitado. Levamos ao médico, ele tinha uma enfermeira particular, mas a gente entende que é por conta da idade... Ele estava com 106 anos", comentou

Manoel era casado com Maria de Sousa Dino, de 102 anos. Além da esposa, o cearense deixa nove filhos, 55 netos, 60 bisnetos e 14 tataranetos. Quatro filhos do casal já são falecidos.

Casamento mais longevo do mundo

Manoel e Maria completariam 85 anos de casados no próximo mês de novembro. Em fevereiro deste ano, a união dos dois entrou para o Guinness World Records como o casal vivo com o matrimônio mais longevo do mundo. O título veio por meio do trabalho da pesquisadora do LongeviQuest, Iara Souza.

O LongeviQuest é uma organização internacional que monitora e mapeia supercentenários em todo o mundo. A instituição ainda possui um banco de dados com informações sobre a vida das pessoas mais velhas do mundo.

Em entrevista ao Diário do Nordeste na ocasião, a neta do casal, Valéria Angelim, de 42 anos, disse que os avós haviam ficado felizes pelo reconhecimento, assim como a família. "Somos muito abençoados por tê-los como base", relatou na época.

Início da relação

Os dois se casaram em 1940, em uma capela do município de Boa Viagem, onde viveram por toda a vida. Eles se encontraram pela primeira vez, no entanto, em 1936, quando eram ainda muito jovens e trabalhavam em uma moagem de cana. No local eram produzidas rapaduras e iguarias típicas. Porém, apenas três anos depois ele se apaixonaria por ela.

O início do namoro não foi aprovado pela família de Maria. A mãe dela não gostou da ideia da união e o pai só deixaria o casamento ocorrer se o jovem Manoel construísse uma casa para os dois em um ano. Ele cumpriu a meta e, em 20 de novembro de 1940, os dois casaram. Tinham 21 e 17 anos, na época.

Depois disso o casal trabalhou junto na agricultura, com fumo, e foi assim que sustentou a família.