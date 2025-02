Guinness: Centenários cearenses juntos há 84 anos batem recorde de mais tempo casados

Os cearenses Manoel Angelim Dino e Maria de Sousa Dino, de 105 e 101 anos, respectivamente, tiveram o casamento reconhecido como o mais duradouro do mundo atualmente, conforme o Guinness World Records. A divulgação ocorreu na sexta-feira (14). Os dois completaram bodas de crisântemo em novembro de 2024.

Conforme o livro dos recordes, atualmente este é o casal vivo que tem o matrimônio mais longevo do mundo. Os dois se casaram em 1940, em uma capela do município de Boa Viagem, a cerca de 200 quilômetros de Fortaleza, onde vivem até hoje. Nestes mais de 80 anos a família cresceu. A todo são 13 filhos (nove estão vivos), 55 netos, 60 bisnetos e 14 tataranetos.

Como o amor começou

Manoel e Maria se encontraram, pela primeira vez, em 1936. Eles eram ainda muito jovens e trabalhavam em uma moagem de cana. No local eram produzidas rapaduras e iguarias típicas. Porém, apenas três anos depois ele se apaixonaria por ela.

O início do namoro não foi aprovado pela família de Maria. Sua mãe não gostou da ideia da união e o pai só deixaria o casamento ocorrer se o jovem Manoel construísse uma casa para os dois em um ano. Pois ele cumpriu a meta e, em 20 de novembro de 1940, os dois casaram com as idades de 21 e 17 anos, na época.

Legenda: Fotopintura traz um dos primeiros registros do casal Manoel e Maria Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

Depois disso o casal trabalhou junto na agricultura, com fumo, e foi assim que sustentou a família, incluindo a neta, criada por eles desde a maternidade, Valéria Angelim, de 42 anos. Agora, é ela uma das responsáveis por cuidar dos avós centenários.

Valéria conta que mesmo com idades de três dígitos, Maria e Manoel não possuem demência. "Ela é totalmente lúcida e ele menos, pois tem o esquecimento causado pela idade avançada".

Porém, ela comenta que o casal se reconhece como marido e esposa e possuem noção de tempo. Das dificuldades da vida a dois, a neta lembra que ocorreram dificuldades financeiras, algumas privações, enfermidades e perda de filhas. Aliás, a neta foi criada pelos dois porque sua mãe morreu no parto. "Mesmo com 60 anos, ela enfrentou o seu luto e as demandas de um bebê".

Reconhecimento no Guinness

Valéria conta que não foi a família quem buscou o reconhecimento de casal mais longevo no Guinness World Records. O título veio por meio do trabalho da pesquisadora do LongeviQuest, Iara Souza. "A dona Iara entrou em contato comigo, me pediu documentação, conseguiu validar todos os dados e encaminhou para o Guinness".

A neta conta ainda que o casal ficou feliz pelo reconhecimento, assim como a família. "Nós nos sentimos honrados, gratos e muito felizes. Somos muito abençoados por tê-los como base", relatou.

O LongeviQuest é uma organização internacional que monitora e mapeia supercentenários em todo o mundo. Além disso, a instituição possui um banco de dados com informações sobre a vida das pessoas mais velhas do mundo.

Como é a rotina do casal centenário

Nos últimos anos, os dias de Manoel e Maria são pacíficos. Devido à sua idade, ele passa a maioria do tempo descansando. Porém, ao entardecer, ele se junta a amada na sala de estar. Todas as noites, às 18h, eles ouvem a oração do terço no rádio, seguida da missa na televisão.

Legenda: Manoel e Maria com parte da família, há 2 anos, no aniversário dela Foto: Arquivo pessoal

Em abril ela faz 102, tomando apenas remédio para controlar a pressão arterial. Ele, por sua vez, completará 106 anos em julho, sem precisar fazer uso de nenhum medicamento contínuo. Ambos, porém, possuem dificuldades de locomoção, mesmo sendo muito saudáveis para a idade.

A família tem expectativa de em novembro deste ano, celebrar as Bodas de Girassol do casal, mas "sem os cansar muito".

A chave para a vida longa do casal, segundo eles, está em não ter vícios. Já o segredo para um casamento longo e feliz, conforme Maria, é simples: "amor".