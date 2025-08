Cearense de Boa Viagem estreia como 'Pit Crew' na 2ª temporada de Drag Race Brasil

Natural de Boa Viagem, Josivan Gomes se tornou o primeiro cearense a integrar a franquia do reality RuPaul's Drag Race, pois entrou para a equipe do "Pit Crew" da 2ª temporada de Drag Race Brasil. O Pit Crew é como se fosse uma versão dos assistentes de palco dos programas de auditório brasileiros, e Josivan estreou a nova equipe do segundo ano da versão brasileira da competição de drags.

Aos 34 anos, o cearense mora há quatro anos em Lisboa, Portugal, onde a temporada foi gravada. Em entrevista ao Diário do Nordeste, ele conta que recebeu de um seguidor a informação sobre a seleção para o trabalho, e diz que se inscreveu "para ver no que ia dar". O que ele não sabia era que seria contactado em cerca de um dia.

Veja a participação do cearense:

"Eles falaram que gostaram muito do meu perfil e me perguntaram se eu estava disponível para uma entrevista presencial com a produtora do programa. Eles me aprovaram, mas falaram que decisão final era da equipe de Los Angeles", relembra.

Quando a aprovação finalmente veio, ele celebrou, pois "foi algo grandioso, ser aprovado por uma equipe internacional". "Gravei o programa em Lisboa e eu fui a estreia do Pit Crew, né? Foi um orgulho gigantesco fazer parte dessa história", conta.

Representatividade LGBTQIA+ cearense

Para Josivan, sua participação em Drag Race Brasil é motivo de orgulho pela representatividade enquanto um cearense e integrante da comunidade LGBTQIA+.

"Eu nasci em Boa Viagem, porém eu morei muitos anos em Fortaleza e depois morei também em Horizonte, no Ceará. Então, essas cidades fazem parte da minha trajetória", comenta.

O cearense aponta que "é uma alegria imensa representar o nosso povo e a nossa cultura em uma plataforma tão importante, tanto nacional quanto internacionalmente. Estar no Drag Race Brasil como um homem nordestino, aprovado por uma equipe internacional, é mais do que uma realização profissional: é também um ato de visibilidade, orgulho e resistência", finaliza.