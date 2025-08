Terceira temporada de 'And Just Like That' será a última do universo de 'Sex and the City'

A série "And Just Like That...", derivada de 'Sex And the City', sucesso da TV nos anos 1990 e 2000, será finalizada na 3ª temporada. A informação foi confirmada por Michael Patrick King, criador da produção, que decretou a exibição do último episódio no próximo dia 14 de agosto.

"E assim... a narrativa contínua do universo de ‘Sex and the City’ está chegando ao fim. Enquanto eu escrevia o último episódio da terceira temporada de "And Just Like That", ficou claro para mim que este poderia ser um lugar maravilhoso para parar", escreveu ele nas redes sociais.

Segundo ele, a decisão foi tomada em conjunto com Sarah Jessica Parker, que interpreta Carrie, Casey Bloys e Sarah Aubrey. Dessa forma, o final será exibido em duas partes e ordem original da série será estendida de 10 para 12 episódios.

"É com grande gratidão que agradecemos a todos os espectadores que deixaram esses personagens entrarem em suas casas e em seus corações ao longo de tantos anos", finalizou o criador.

A série estreou em 2021, trazendo de volta três das protagonistas da série original. A proposta seria retomar as questões da crida de Carrie, Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) na casa dos 50 anos, ainda circulando pelas ruas de Nova York. Entretanto, a produção também enfrentou algumas críticas em relação à identidade das personagens.

Eterna Carrie Bradshaw

Sarah Jessica Parker, inclusive, que ficou marcada pela personagem de Carrie, aproveitou o anúncio para se despedir da personagem. Em uma longa carta, a atriz lembrou da jornada e se declarou, de forma amável, ao papel tão importante na carreira dela.

"Ela atravessou ruas, avenidas, pontos sem volta, ao que parecia. Ela quebrou corações, saltos, hábitos. Ela amou, perdeu, ganhou, tropeçou, saltou, caiu em poças, envelheceu, ficou mais sábia. Ela tomou as piores e melhores decisões mais difíceis", começou ela na carta.

Além disso, também agradeceu pela parceria de todos que integraram a produção. "And Just Like That foi pura alegria, aventura, o maior tipo de trabalho árduo, juntamente com o talento mais extraordinário da 380, que inclui todos os atores brilhantes que se juntaram a nós. Sou melhor a cada dia que passei com vocês. Vai demorar para eu esquecer. Tudo que aconteceu. Obrigada a todos", escreveu.