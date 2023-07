2ª temporada de 'And Just Like That...' e a nova vida de Carrie Bradshaw no streaming

A todos os fãs de 'Sex And The City', as quintas de julho de 2023 são como uma maravilha ou tristeza, já que não são poucos os que se dividem entre apreciadores ou críticos ferrenhos de 'And Just Like That...', que estreia novos episódios da 2ª temporada este mês na HBO Max.

Antes disso, no entanto, a série é mesmo uma forma de revisitar histórias tão queridas, inseridas em um novo contexto. Isso vai além das personagens, inclusive. A produção se arrisca por cenários mais contemporâneos que eram vistos como problemáticos em Sex And The City, o que tem causado a divisão entre os que preferiam o já visto anteriormente.

Apesar disso, essa coluna não é um balanço da nova temporada de 'And Just Like That...', até mesmo porque a colunista que vos fala adora qualquer minuto que discuta um pouco mais das vidas de Carrie, Samantha, Miranda e Charlotte.

Em uma breve entrevista, gravada ainda durante o processo de finalização da série e disponibilizada a esta coluna, o diretor da série Michael Patrick King discutiu as principais questões da nova temporada e onde cada uma delas se encaixam na criação e desenvolvimento do quarteto.

Mensagens

Segundo o diretor, a nova leva de episódios - o quarto foi lançado nesta quinta (6) - traz tom diferente do ano passado, quando detalhes da vida dessas personagens anos depois ainda eram uma surpresa aos espectadores.

"Se a primeira temporada foi sobre a morte, escura e mais invernal, essa temporada é sobre a primavera e a volta à vida e coisas novas crescendo e relacionamentos. E o relacionamento com os novos personagens também está crescendo porque você conhece mais sobre eles e você passa mais tempo com eles", comenta.

Na entrevista, inclusive, o diretor cita o principal acontecimento da primeira temporada, a morte de Mr. Big. Outro divisor entre os fãs da série, que discutem qual o par romântico perfeito para Carrie, o personagem foi deixado de lado de forma completamente inesperada.

"O fato de termos realmente causado a surpresa da morte de Big ainda é um milagre. E o fato que chocou o público é muito, muito raro. Tivemos algumas surpresas planejadas para esta temporada que já saíram: Aidan e Samantha. E eu gostaria que você tivesse a experiência de ver Carrie olhar para o telefone e não ver uma mensagem de Samantha, mas

realmente ver Samantha. Tão magicamente, está acontecendo, aconteceu. Os detalhes de como ela está no show, e por que ela está no show, e quando ela está no show, eu não vou dizer", completou.

Sobre Aidan, um dos personagens mais queridos e importantes da história de Carrie Bradshaw, o diretor não esclarece como a retomada dessa relação deve impactar, de fato. Será mesmo que a protagonista engatará de vez um romance duradouro sem as sombras de Big?

"Eu sabia que Carrie e Aidan tiveram relacionamento passado tão complicado, que seria emocionante descobrir

onde eles estão agora. Eles não se viam há 14 anos e não se relacionavam há 23. Então, onde eles estão agora, nesta idade? Quem são eles agora? O que o passado faz com o seu presente? E há futuro? É uma história muito boa", inicia.

Para ele, a incógnita deve se resolver de alguma forma nos próximos episódios. "Carrie foi sortuda de ter dois grandes amores. Quando um vai embora, tenho certeza que você pensa sobre o outro. E então como ele chegou aqui e por que ele está aqui e o que acontece com eles é apenas nosso segredinho e nossa grande aventura como escritores", finalizou.